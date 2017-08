Rheinfelden Viele Gäste aus den Partnerstädten kommen zum Trottoirfest

Das Kulturamt hält die Fäden beim Aufenthalt von Vertretern der vier Partnerstädte beim Trottoirfest zusammen.

Nicht nur der Garten der Freundschaft an der Nollinger Straße, der den Partnerstädten Fécamp, Neumarkt, Mouscron und Vale of Glamorgan gewidmet ist, steht in schönster Blüte. Auch um die echten Beziehungen der Rheinfelder nach Südtirol, in die Normandie, nach Wales und Belgien scheint es gut bestellt. Dafür spricht das Interesse, beim 50. Trottoirfest am Wochenende dabei sein zu wollen. Es hat sich eingespielt, dass es die Freunde aus den Partnerstädten versammelt. Stephanie Braun im Kulturamt ist dieser Tage deshalb dafür im Einsatz, dass es den Gästen am Hochrhein gefällt.

Zum Wohlfühlen gehört zuerst einmal auch ein Bett für die Nacht. Dafür ist gesorgt, wenn die offiziellen Vertreter am Freitag eintreffen. Aus Fécamp sind es zwei Stadträte, die sich um die Jumelage-Beziehungen kümmern. Aus Mouscron werden drei Verantwortliche erwartet. Aus Vale of Glamorgan kommen der Referent für Partnerschaft und die Bürgermeisterin und aus Neumarkt haben sich Bürgermeister Horst Pichler und Vizebürgermeister Alex Pocher angemeldet, alle Gäste kommen mit Begleitung. Für die Repräsentanten hat die Stadt als Gastgeber im Hotel Oberrhein gebucht. Zum Teil organisiert das Kulturamt auch Transfers vom Flughafen und Anfahrten.

Die stellvertretende Kulturamtsleiterin kümmert sich auch ums Begleitprogramm und ist mit von der Partie, wenn etwa gemeinsam zu Abend gegessen wird oder eine Rundfahrt auf dem Rhein angesagt ist. Einen wichtigen Punkt für alle Teilnehmer bildet am Samstag eine Arbeitsbesprechung mit der Stadt. Hier werden gemeinsame Projekte angestoßen. „Das ist für alle sehr wichtig“, meint Braun. „Wir versuchen als Kulturamt unterstützend zu wirken“, sagt sie. Alle Referenten informieren über ihre Pläne und im besten Fall gibt es gleich einen Fahrplan.

So viel steht jetzt schon fürs Kulturamt fest, bei dem die Fäden zusammen laufen: 50 Jahre Verbindung mit Neumarkt und 50 Jahre mit Vale of Glamorgan erfordern erhöhten Einsatz 2018. Die Beziehungen nach Wales sind rund ums Trottoirfest vermutlich Thema, die lange Reise von der Insel gibt den Ausschlag für eine pragmatische Terminierung. Die Gärten der Freundschaft entstehen übrigens in allen Orten. Und Rheinfelden wird nächstes Jahr im Rahmen eines Kunstwettbewerbs sogar eine Skulptur dafür erhalten.

Aktive Freundeskreise

Doch nicht nur von Amtswegen bewegt sich was. Auch die bürgerschaftlich organisierten Freundeskreise bemühen sich sehr um ihre Partner. Der Freundeskreis Fécamp etwa fühlt sich für 34 Gäste zuständig. „Die Hälfte hat Stammfamilien“, meint Willi Hundorf, der hier organisiert. Es kommen auch neue Teilnehmer aus dem Freundeskreis und Helfer, die am Fécampstand arbeiten. Die sind schon da und bauen auf. Für alle sind private Quartiere gefunden. Erich Blatter, der an der Spitze des Freundeskreises Neumarkt steht, kann sich beim Trottoirfest dagegen entspannt zurücklehnen. Er verweist darauf, dass der Freundeskreis für das Ferienbesuchsprogramm der Kinder engagiere. Die Helfer am Stand, es werden etwa zwölf sein, organisieren sich selbst und bisher meist im Danner. Für Mouscron gibt es keinen Freundeskreis, aber Gäste, die belgisches Bier ausschenken und Waffeln verkaufen. Hier verweist Stephanie Braun auf Bauamtsleiter Wolfgang Lauer, der private Übernachtungen organisiere. Die Stadt stellt außerdem die Gästewohnung beim Bürgerheim für zwei bis drei Personen den Freundeskreisen zur Verfügung. Fünf Besucher aus Wales, davon zwei junge Leute, die erstmals mit von der Partie sind, logieren mit einer Ausnahme privat und damit auch kostenlos.

Marinette in der Turnhalle

Die Tanzgruppe Marinette de Fécamp mit 40 Personen, die am Trottoirfest zwei Mal auftritt, findet in der Turnhalle der Schillerschule Unterkunft, der Schweizer Zivilschutz stellt für sie die Betten. Frühstück und Verpflegung gehen auf Rechnung der Stadt. Die stellt auch die Hütten auf dem Festgelände und mietet sie an. Stephanie Braun freut sich, dass die Beziehungen zu den Partnerstädten „keine einseitige Geschichte“ sind, sondern die Aktionen wie das Jugendcamp zuletzt in Fécamp lebendige Beziehungen, wie so oft in Rheinfelden: Hand in Hand.