Rheinfelden Viel Musik und gute Laune: Latscharis feiert Bierfest beim Tutti-Kiesi

Drei Tage gute Stimmung hieß es beim Bierfest der Latschari-Clique im Rheinfelder Tutti-Kiesi. Die Gäste ließen sich jedenfalls auch von einigen Gewittern und Regengüssen nicht abschrecken.

Dem Ruf als einer der Festhöhepunkt in Rheinfelden wurden die Latscharis trotz Regens und Gewitters auch dieses Jahr wieder gerecht. Unter der Regie des seit einem Jahr amtierenden Latschari-Chefs Stefan Freche avancierte die Traditionsveranstaltung zum vollen Erfolg.

Das Bierfest auf dem Tutti-Kiesi-Gelände war von Anfang bis Schluss wieder magischer Anziehungspunkt für all jene Anhänger, die sich mit den Latscharis seit Jahrzehnten und Generationen verbunden fühlen. Auch das obligatorische Gewitter-Wetter gleich zu Beginn des Fests am Freitagabend konnte die Feierlaune von Gastgeber und Gästen nicht trüben. Dazu sagte eine treue Festbesucherin und Mutter eines Latscharis: „Immer am ersten Festtag regnet es mal kurz oder lang; aber immer wieder geht die Sonne auf“. So war es denn auch; und es wurde ausgiebig, teils bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Die jüngste Bierfest-Auflage war eine Premiere unter neuem Festzelt. „Früher feierten wir im eigenen, kleinen Grund-Zelt; aber aufgrund fehlender Statikunterlage geht das aus Sicherheitsgründen nicht mehr. Jetzt leihen wir uns halt ein größeres Zelt aus“, erklärte Frech, der als versierte Bedienung im Einsatz war. Das Bierfest zählt neben dem Trottoirfest zu den wichtigsten Einnahmequellen der Latscharis.

Drei Tage lang wurde zu den abwechslungsreichen Klängen der Latschari-Clique selbst und zu Schlagerhits aus der Box bei Bier, Wein und leckerem Gegrillten das ein oder andere muntere Schwätzchen gehalten – wie es halt so bei den Latscharis Brauch ist.