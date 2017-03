Rheinfelden Viel Müll durch Einwegbecher auch in Rheinfelden

Wie geht Rheinfelden mit dem Thema Einwegbecher um – und was kann man gegen den Müll tun?

Für viele Menschen gehört ein schöner, starker Kaffee zu einem guten Start in den Tag. Aus Zeitgründen kann dieser jedoch oft nicht Zuhause oder im Café getrunken werden – und landet deshalb im Pappbecher. Damit lässt sich das heiße Getränk überall mit hinnehmen. Allerdings hat dieses System auch seine Tücken. In Rheinfelden werden täglich unzählige dieser Becher verkauft. Eine Mitarbeiterin des Cafés Patané am Bahnhofsplatz schätzt: „Wir verkaufen mindestens 60 bis 80 Becher pro Tag.“ Ein Mitarbeiter der Bäckereifiliale Heitzmann konnte zwar keine genaue Zahl nennen, war sich aber auch sicher, dass täglich einige verkauft würden. Allein wenn man hochrechnet, wie viele Cafés es in der Stadt gibt, dürfte klar sein, dass die Anzahl der weggeschmissenen Becher pro Tag sehr hoch ist.

Erika Höcker, Klimamanagerin der Stadt, hält von diesem Konzept deshalb gar nichts: „Ich bin absolut kein Fan davon. Ich nehme mir lieber Zeit, meinen Kaffee zu trinken.“ Projekte, die der hohen Flut von Pappbechern entgegenwirken, stehen aktuell zwar nicht an. Allerdings gebe es schon viele andere Ideen, sinnvoll mit der Entsorgung umzugehen. Auf das sogenannte Cup-Concept vertraut beispielsweise Frank Räuber. Der Organisator des Rheingaudi-Festivals erklärt, dass er mit Hilfe dieses Konzepts Becher mieten und diese zurückgeben kann, auch ungespült. Dadurch, dass die Becher einen Euro Pfand kosten, kehren diese nach dem Festival wieder an die Theken zurück, womit zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen werden: keine Umweltverschmutzung und zugleich ein einfallsreiches, kostengünstiges Konzept, das laut Räuber auch funktioniert.

Patané bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass der Kunde eine Thermotasse mitbringt, in der er den Kaffee dann eingießen lassen kann. Bei Heitzmann steht diese Möglichkeit zumindest zur Diskussion. Jedoch scheint dieser Weg zu umständlich zu sein, greifen doch die meisten Kunden auf die Einwegbecher zurück, so die Erfahrung der Mitarbeiterin der Filiale in Rheinfelden. Klar ist, dass Einwegbecher in ihrer Ökobilanz schlechter abschneiden als Mehrwegbecher oder Tassen. Wie hoch der tatsächliche Anteil von Coffee-to-go-Bechern bei der Müllentsorgung ist, konnte das Landratsamt bis Freitag nicht beantworten.