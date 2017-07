Rheinfelden Verwaltung verteidigt Vollsperrung der Warmbacher Straße und räumt Fehler bei der Informationspolitik ein

Ein Gespräch im Rathaus mit Gewerbetreibenden hat nur bedingt zu einem Konsens geführt. Die Stadt verspricht künftig eine bessere Informationspolitik.

In einem Informationsgespräch mit den Rheinfelder Gewerbetreibenden sowie allen an der Baumaßnahme Warmbacher Straße Beteiligten hat die Stadtverwaltung am Donnerstag versucht, die Wogen zu glätten, die sich zuletzt wegen der Sperrung der Bundesstraße 34 in Warmbach gebildet hatten. Anfang Juli hatte Holger Roy im Namen von knapp 90 Einzelhändlern und Gastronomen der Innenstadt einen Protestbrief an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt geschrieben. Darin klagte er über Umsatzeinbußen für die Gewerbetreibenden durch die Vollsperung der Warmbacher Straße und forderte Lösungen und ein Gespräch. Letzteres hat die Betroffenen nur bedingt befriedigt, wie die Reaktionen im Artikel rechts auf dieser Seite zeigen.

Wie verteidigt die Stadtverwaltung die Vollsperrung? In der ersten Jahreshälfte sei es zu unvorhergesehenen Hindernissen gekommen, die den Zeitplan der Baumaßnahme um insgesamt 15 Wochen zurückgeworfen habe (siehe Infokasten). Zum einen durch einen Wintereinbruch im Januar – dazu äußerte sich der zuständige Bauleiter Christof Diemer: "Ich kann Kunststoffleitungen bei unter fünf Grad nicht schweißen" – zum anderen durch die Brücke über den Warmbach, die Monika Marx vom Tiefbauamt der Stadt als "Corpus Delicti" bezeichnete, da sie den Bauarbeitern große Probleme bereitet habe. Um das Bauende nicht noch weiter hinauszuzögern, habe man sich entschlossen, die restlichen Arbeiten unter Vollsperrung durchzuführen, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sagte. Was meint der Oberbürgermeister zur Kritik der Gewerbetreibenden? "Wir haben uns einiges anhören müssen", sagte Klaus Eberhardt in einem Pressegespräch im Anschluss an das Gespräch mit den Gewerbetreibenden, von dem die Pressevertreter ausgeschlossen waren. Der OB sprach von einer "kontroversen Diskussion" und räumte ein, dass er die Kritik an der Informationspolitik nachvollziehen könne. "Da müssen wir uns verbessern", so der OB. Die Baumaßnahme selbst und die Vollsperrung verteidigte er gleichwohl. "Es kann da keinen Konsens geben, da es unterschiedliche Interessenlagen gibt." Er sprach die Themen Lärmschutz und Breitbandversorgung an, die im Zuge der Baumaßnahmen verbessert werden. "Die Empfangsqualitäten in Warmbach sind lausig", sagte er über das Internet. Die Stadt müsse "ihrer Verpflichtung nachkommen", dieses Manko zu beheben. "Über die Verzögerung haben wir uns alle nicht gefreut", so Eberhardt. Was will die Stadt in der Zukunft anders machen? "Wir müssen künftig eine bessere Methode finden, mit der wir die Beteiligten rechtzeitig informieren", sagte Eberhardt. Er erinnerte, dass er im April, als die Verzögerungen bekannt wurden, noch am gleichen Tag die Presse benachrichtigt hätte, die in der nächsten Ausgabe darüber berichtet habe. Doch lese nun mal nicht jeder Zeitung. "Wir tun uns schwer damit, zu ermitteln, wer ist betroffen und wer nicht", räumte das Stadtoberhaupt ein und betonte, dass alle Anwohner der Warmbacher Straße per Handzettel in ihren Briefkästen über die Sperrung informiert worden seien. Ordnungsamtsleiter Dominic Rago fügte auf Nachfrage hinzu, auch die Leitstellen von Feuerwehr und DRK seien in Kenntnis gesetzt worden.

Verzögerung der Bauzeit

Ursprünglich war das Bauende in der KW 24 geplant. Das kam dazwischen:

Ein starker Wintereinbruch im Januar erfordert einen Baustopp von 4 Wochen .

. Bis zu 60 Jahre alte Leitungen, die auch noch woanders verliefen, als in den Plänen eingezeichnet, verursachen eine weitere Verzögerung um 4 Wochen .

. Da alle Leitungen komplett mit Beton ummantelt waren und einzeln von Hand und unter großer Vorsicht abgespitzt werden mussten, verzögern sich die Arbeiten um zusätzliche 3 Wochen .

. Die Brückenwände am Warmbach entpuppen sich nicht wie angenommen aus Beton, sondern als loses Mauerwerk. Die Überarbeitung der Statik kostet zusätzliche 4 Wochen Zeit.

Zeit. Durch die oben genannten nicht vorhersehbaren Hindernisse verlängert sich die Bauzeit von Seiten der Stadtverwaltung und der Versorgungsträger um insgesamt 15 Wochen.

Würden die Asphaltarbeiten durch das Regierungspräsidium bei halbseitiger Sperrung durchgeführt werden, läge das Bauende in der KW 47.

Durch die Vollsperrung können die Arbeiten schneller durchgeführt und gegenüber der ursprünglich geplanten Bauweise 9 Wochen eingespart werden.

Die Vollsperrung ist bis KW 38 (Ende September) geplant.