Rheinfelden Verstärkung für Politessen in Rheinfelden: Parksündern zu viert auf der Spur

Verstärkung für Politessen in Rheinfelden: Parksündern zu viert auf der Spur

Das Team des Gemeindevollzugsdienstes im Amt für öffentliche Ordnung in Rheinfelden ist nun vollständig besetzt.

Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt ist jetzt vollzählig. Seit Anfang April kommt das Team auf 3,5 Stellen, der landesweite Mittelwert liegt laut Verwaltung bei 4,6 Stellen. Die Verwaltung verspricht durch die personelle Verbesserung mehr Präsenz und Verbesserung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen.

Zu den Hauptaufgaben des Gemeindevollzugsdienstes gehören die Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Geschwindigkeitskontrollen. Diese führen die Mitarbeiter mit Unterstützung eines privaten Unternehmens, das das Equipment stellt, durch. Damit die Messungen vor Gericht als Beweis Bestand haben, besuchen die Mitarbeiter entsprechende Schulungen. Auch in diesem Bereich kam es zu einer deutlichen Aufstockung der Messstunden. „Seit 2013 waren wir bei 30 Stunden pro Monat, heute sind wir bei 50 Stunden“, erklärt Ordnungsamtsleiter Dominic Rago. Bei der Auswahl der Messorte werden Anregungen von der Bevölkerung berücksichtigt. Allerdings kontrolliert das Team im Vorfeld, beispielsweise durch eine Verkehrszählung, ob das Anliegen gerechtfertigt ist. Zudem werden verstärkt Geschwindigkeitsmessungen bei Unfallschwerpunkten, Schulen und Kindergärten im Rahmen der Verkehrssicherheit durchgeführt.

Die Personalaufstockung macht sich aber vor allem bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs bemerkbar. „Endlich können wir präventiv agieren und nicht immer nur reagieren“, freut sich Rago. Er sieht darin einen wichtigen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit. Seit April ist das Team mit Ursula Wiedmaier, Liane Stebner, Frank Fournes und Andreas Trüby von Montag bis Samstag in Wechselschicht unterwegs. Dadurch können neuralgische Punkte auch zu den Randzeiten, beispielsweise morgens bei Schulbeginn oder abends nach Feierabend, kontrolliert werden.

Die Kontrollfahrten mit der Freiwilligen Feuerwehr durch das Stadtgebiet und die Ortsteile haben deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass gerade in den Wohngebieten der ruhende Verkehr kontrolliert wird. Die Schwerpunkte der Kontrollen in den Ortsteilen wurden mit den Ortsvorstehern sowie der Freiwilligen Feuerwehr abgestimmt, wie es in der Pressemitteilung heißt.