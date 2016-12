Rheinfelden Verstärkte Kontrollen und neue Absperrungen in den Fussgängerzonen

Die täglichen Fahrverstöße in der Fußgängerzone verursachen ein Dauerärgernis. Im Ordnungsamt der Stadtverwaltung ist der Handlungsbedarf bekannt. Vor diesem Hintergrund sind jetzt weitere Maßnahmen geplant, die Sicherheit der Passanten zu verbessern.

Zu diesen Maßnahmen gehören verstärkte Kontrollen außerhalb der möglichen Lieferzeiten (6 bis 11 Uhr und 18 bis 20 Uhr an Werktagen, aber auch neue Absperrungen, um Einfahrtsbereiche in den Griff zu bekommen. Deshalb sind Pfosten am Ende der Hebelstraße geplant in Verlängerung der Achse zur Stadtbibliothek.

Ordnungsamtsleiter Dominic Rago verweist darauf, dass die Verwaltung restriktiv mit Verstößen umgehen müsse. „Sonst bekommen wir keine Ruhe“, sagt er. Die Fußgängerzone gerade in diesem Umfeld habe Aufenthaltscharakter, deshalb seien Passanten vor Verkehr zu schützen. Damit Zulieferungen in diesem Bereich möglich bleiben, kündigt er aber eine Anlieferzone an, die vor der künftigen Absperrung eingerichtet werde. Die Maßnahme sei mit der Polizei und der Wirtschaftsförderung abgestimmt, heißt es. Wirtschaftsförderer Elmar Wendland hat alle betroffenen Geschäfte bereits einzeln über die Veränderungen informiert und einen Plan dazu hinterlassen. Die WST sieht sich auf einem guten Weg damit: „Einhellig wurde das Vorhaben begrüßt.“ Auch in der Bäckerei-Filiale Patané habe er Zustimmung erhalten, allerdings nicht vom Betreiber persönlich.

Für Marco Patané, der als Chef seines Handwerksbetriebs von Herten aus auch den Standort Innenstadt mit seinen Backwaren beliefert, stellt sich die Situation dennoch nicht als akzeptabel dar. Er verweist darauf, dass er sich existenziell bedroht sehe. Das operative Geschäft, sagt er, werde zunehmend seitens der Stadt Rheinfelden schwerer gemacht.

Dazu verweist er auf die Schwierigkeit als Selbständiger, immer genügend Personal zu haben. Engpässe führen bei ihm zwangsläufig dazu, dass sich die zeitlichen Korridore für die Anlieferung frischer Waren nicht immer einhalten lassen. Als ärgerlich und Verhinderung von Geschäften betrachtet er, dass zuletzt ein Bußgeld über 30 Euro um 9.02 Uhr verhängt wurde, wegen zweiminütiger Überschreitung der Anlieferfrist. Die vorgesehene Anlieferungszone hinter den Sperrpfosten nütze ihm nichts, denn aus hygienerechtlichen Gründen dürfen frische Backwaren in Körben nach den Bestimmungen der Lebensmittelüberwachung nicht 50 Meter im Freien vom Lieferwagen bis in den Laden getragen werden.

Bei allem Verständnis für die Stadtverwaltung, keine Ausnahmeregelungungen zuzulassen, führe dies in seinem Fall aber zu verschärften Problemen: „Ich fühle mich zurückgesetzt.“ Allmählich gewinne er den Eindruck, nicht angenommen zu sein. Der gebürtige Villinger, der lange in Berlin gearbeitet hat, sieht unter diesen Umständen den Tag kommen, dass es für ihn zu schwierig wird, im Stadtzentrum eine Bäckereifiliale mit Café zu betreiben und er wieder schließen müsse.