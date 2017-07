Rheinfelden Vernünftige Lösungen für die Zukunft des Paulussaals

Christus- und Paulusgemeinde sammeln Vorschläge für ein größeres Zentrum. Eine Beratungsagentur bringt drei mögliche Varianten ein.

Der Paulussaal der evangelischen Gemeinde an der Blauenstraße sieht von außen viel besser aus, als sein Zustand wirklich ist. Das Anfang der 70er-Jahre als Plattenbau errichtete Gebäude bedarf inzwischen dringend einer Sanierung, denn es ist nicht wärmeisoliert und in einigen Räumen feucht, die Heizungsanlage schafft schon seit etlichen Jahren im Winter keine wohlige Wärme mehr. Diese und einige weiter Mängel kamen am Dienstagabend zur Sprache, als sich Christus- und Paulusgemeinde zu einer gemeinsamen Versammlung trafen.

Die beiden Pfarrer, der Kirchengemeinderat und die Ältesten der Arbeitskreise hatten sich schon lange darauf eingerichtet, keine übereilte Sanierung anzustreben, sondern in aller Ruhe eine dauerhafte Lösung zu entwickeln. Pfarrer Joachim Kruse von der Christusgemeinde erläuterte dazu die langfristige Entwicklung.

Gemeinsam mit einer Beratungsagentur wurden drei Varianten entwickelt. Zunächst könne man alle Räumlichkeiten so belassen, wie sie derzeit vorhanden sind und nach und nach renovieren. Variante zwei wäre, den Paulussaal abzureißen und neu zu errichten auf dem gleichen Gelände, allerdings dann anders angeordnet, sodass ein erheblicher Teil des Grundstückes verkauft werden könnte. Oder nahe der Christuskirche wird ein neues Gemeindezentrum für beide Kirchengemeinden gebaut.

Dass rund um den jetzigen Paulussaal viel Grundstück verschenkt wird, wurde einhellig so gesehen, ein Neubau in ähnlicher Größe an diesem Platz sollte anders darauf angeordnet werden. In einem Obergeschoss könnten sich weitere Gruppenarbeitsräume befinden, ein Raum sollte eindeutig für sakrale Zwecke eingerichtet werden. Die Einrichtungen beider Gemeinden zu zentralisieren, fand durchaus Zustimmung, aber für die Innenstadt tut sich ein Problem auf – fehlende Parkplätze. Grundstück gibt es neben der Christuskirche genug, ohne dass der Kindergarten eingeschränkt würde.

An einem Ort wäre vielleicht eine größere Vielfalt des kirchlichen Lebens möglich, anderseits sprachen sich Mitglieder der Paulusgemeinde klar für deren Selbständigkeit aus, so hob Pfarrerin Stefanie Schmid hervor, die Pfarrstelle unbedingt besetzt zu halten. Pfarrer Kruse brachte eine andere Idee ein: „Mir schwebt im Zentrum der Stadt ein Haus der Kirche vor, dort könnten die beiden Gemeinden ihren Sitz haben, aber auch andere Beratungs- und Dienstleistungsangebote eingeordnet werden, zum Beispiel die Diakonie,“ sagte er.

Die Versammlung traf letztlich keine Entscheidungen, es ging um eine erste Ideensammlung. Gerd Sauer, Vorsitzender der Gemeindeversammlung meinte, in dieser Form des direkten Gespräches werden die evangelischen Christen nicht nur umfassend einbezogen, so kämen die besten Ideen zusammen. Nun wird weiter beraten, viele Begegnungen sind dazu notwendig. Kantor Rainer Marbach empfahl, die Chance zu nutzen, in einer Phase, da man finanziell nicht mit dem Rücken zur Wand stehe, doch eine sehr zukunftsträchtige Lösung zu finden.