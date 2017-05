Rheinfelden Verletzte bei mehreren Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen

Am Donnerstagabend kam es in Rheinfelden zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen.

Gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung unter mehreren Personen im Salmegg-Park gemeldet.Vor Ort traf die Polizei 14 Personen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren an. Die Abklärungen Ort ergaben, dass es unter den Anwesenden aus nicht bekannten Gründen zum Streit kam. Von den Beteiligten wurden die Personalien erhoben.Anschließend wurde allen ein Platzverweis erteilt, worauf sie die Örtlichkeit verließen.Kurz darauf wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Karlstraße ein 17-Jähriger von unbekannten Tätern geschlagen und getreten wurde und nun verletzt sei. An der Örtlichkeit wurde der 17-Jährige mit einem ausgeschlagenen Zahn und einer Schwellung im Gesicht angetroffen. Er gab an, sich an das Geschehen nicht zu erinnern.Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Vorfall stand vermutlich im Zusammenhang mit der Streitigkeit zuvor im Salmegg-Park.Gegen 20.10 Uhr wurde die Polizei erneut wegen einer Schlägerei in ein Lokal in der Friedrichstraße gerufen. Dort war es zwischen einem 49-jährigen Mann und einem 17-jährigen Jugendlichen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.Dabei wurde der Ältere verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige war nicht mehr anwesend. Dieser Vorfall stand offenbar ebenfalls im Zusammenhang mit den Streitigkeiten zuvor im Salmegg-Park und in der Karlstraße. Die Polizei ermittelt aktuell gegen mehrere Personen wegen Körperverletzung.