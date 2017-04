Rheinfelden Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung - drei kleine Kinder verletzt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am späten Samstagnachmittag kurz nach 17 Uhr im Stadtgebiet von Rheinfelden.

Ein mit fünf Insassen besetzter Daewoo befuhr die Goethestraße von der Güterstraße her kommend. An der Kreuzung zur Werderstraße missachtete ein aus Richtung Nollinger Straße kommender 48-jähriger Fahrer einer Mercedes A-Klasse die Vorfahrt des Daewoo, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam.Bei der Kollision wurden die Insassen des Daewoo, unter anderem drei Kinder im Alter von zwei, vier und sieben Jahren leicht verletzt und anschließend mit zwei Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Polizei auf rund 8000 Euro belaufen.