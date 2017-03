Rheinfelden Verkehrsteilnehmer finden verunfalltes Auto ohne Fahrer im Wald

Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Seat im Waldstück zwischen Minseln und Nordschwaben von der Fahrbahn abgekommen.

Nachdem am frühen Samstagmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer den verunfallten Pkw bemerkten und die Polizei verständigten, konnte dieser stark beschädigt und verschlossen zurückgelassen aufgefunden werden.Nach den ersten Feststellungen befuhr der Fahrzeugführer die Kreisstraße von Minseln kommend in Richtung Nordschwaben. Im Waldstück kam er auf einem geraden Teilstück aufgrund nicht bekannter Ursache nach rechts von der Straße ab.Nachdem er eine Böschung herunter fuhr kam er nach etwa acht Metern im Unterholz zum Stehen.Der Pkw wurde hierdurch stark beschädigt, es dürfte Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sein.Fremdschaden entstand jedoch nicht.Die Polizei hat Ermittlungen bezüglich des Fahrers und der Unfallursache aufgenommen.