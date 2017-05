Rheinfelden Verdächtiges Herumschleichen auf Firmengebäude - Polizei nimmt illegal eingereiste Person fest

Aufmerksam war der Sicherheitsdienst eines in Rheinfelden ansässigen Betriebes in der Nacht zum Montag.

Ein Mitarbeiter entdeckte auf den Kameras eine dunkel gekleidete Person, die auf den Zweiradabstellplätzen herumschlich und offenbar nichts Gutes im Schilde führte.Während der Mitarbeiter die Polizei informierte, entfernte sich der Herumschleicher. Er konnte kurz darauf im Rahmen der Fahndung in der Friedrichstraße gesichtet und kontrolliert werden.Es handelte sich um einen in der Schweiz registrierten und gemeldeten Asylbewerber, gegen den ein Einreiseverbot nach Deutschland bestand. Der 24-Jährige wurde zur Grenze gebracht und kehrte freiwillig in die Schweiz zurück.