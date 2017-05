Rheinfelden Verdacht des Diebstahls und der Hehlerei bei der Gemeinschaftsunterkunft

In der Nacht auf Samstag gegen 1.40 Uhr wurde dem Polizeirevier Rheinfelden ein auffälliger Transporter mit bulgarischem Kennzeichen im Industriegebiet Schildgasse in Rheinfelden gemeldet.

Der Anrufer konnte beobachten, wie mehrere Personen eine Großzahl an Paketen aus der Gemeinschaftsunterkunft Schildgasse in das Fahrzeug luden.Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs, konnten große Mengen an neuwertigen Elektrogeräten, Schuhen, Bekleidung und Kosmetika aufgefunden werden, weshalb der Verdacht des Diebstahls bzw. der Hehlerei im Raum steht.Das Polizeirevier Rheinfelden hat Ermittlungen gegen den 22-Jährigen ungarischen Fahrzeugführer sowie dessen 24-Jähringen georgischen Beifahrer aufgenommen.