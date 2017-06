Rheinfelden Veranstalter weist Kritik an mangelnder Hygiene an der Rheingaudi zurück

Veranstalter weist Kritik an mangelnder Hygiene an der Rheingaudi zurück

Ein Besucher des Rheingaudi-Festivals hat sich über schlecht gespülte Gläser und die fehlende Möglichkeit beschwert, Hände zu waschen. Was ist dran an der Kritik?

Viel Lob gab’s in den sozialen Netzwerken für das Rheingaudi-Festival, Kritik bislang nur wegen der langsamen Versorgung mit Getränken. Hans-Jürgen Maurer, der mit drei weiteren Leuten das Festival besucht hat, beschwert sich über mangelnde Hygiene – diese sei eine „Schweinerei“ und dieser Veranstaltung unwürdig gewesen, heißt es in einem Schreiben, das an die Stadt, das Gesundheitsamt, die Gewerbeaufsicht und die Abteilung Lebensmittelüberwachung des Landratsamts ging.

„Etwa 2000 Gäste hatten anscheinend keinerlei Gelegenheit, sich nach einem Toilettenbesuch die Hände zu waschen und so konnten sich Keime und Krankheitserreger ungehindert auf alle Gäste und vermutlich auch das Getränke- und Imbisspersonal übertragen. Weiter wurde vereinzelt beobachtet, dass die bereits benutzten Getränkebecher an den Verkaufsständen nur kurz unter laufendem Wasser abgespült wurden“, so Maurer weiter.

Veranstalter Martin Schmähling weist diese Vorwürfe entschieden zurück. „In jedem Container hat es ein Waschbecken gegeben, der Wasserfluss konnte mit einem Knopf am Fußboden in Gang gesetzt werden“, so Schmähling. Insgesamt seien 28 Wassertanks à 60 bis 80 Liter für die Toilettenanlagen aufgestellt worden. „Das ist eine übliche Menge für ein zweitägiges Festival.“ Eine Person sei während der zwei Tage abgestellt gewesen, um die Toiletten zu kontrollieren und Toilettenpapier nachzufüllen. Am Sonntag waren von den 28 Tanks neun leer – heißt, in neun der Dixieklos gab’s kein Wasser mehr. „Das wurde mir erst am Sonntag mitgeteilt.“

Dass man die Dixieklos ohne Wasserzugang hätte zusperren oder mit Hinweisschildern versehen können, sieht Schmähling ein. „Wir werden die Kritik aufnehmen.“ Allerdings sei es ein Entgegenkommen, dass es überhaupt Dixieklos mit Waschbecken gegeben habe. „Die sind wesentlich teurer.“ Als Veranstalter habe er lediglich die Auflage bekommen, Toiletten in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen – Waschbecken nicht. Vom Gesundheitsamt des Landratsamts kam diese Auflage indes nicht. „Wir wurden gar nicht eingeschaltet, was bei einem Festival mit 2000 Menschen sonst schon üblich ist“, erklärte eine Vertreterin des Amts auf Nachfrage. In der Regel informiere die Stadt, die den Antrag auf dem Tisch hat, die weiteren Stellen.

Auch die Trinkwasserversorgung werde bei solchen Veranstaltungen genau geprüft – gerade wegen der Ausgabe von Essen und Trinken. Den Vorwurf Maurers, dass die Becher nicht richtig gespült wurden, weist Schmähling ebenfalls zurück. „Wie bei solchen Festivals üblich haben wir die 8000 Becher mit Spülmittel und Wasser gereinigt.“ Ob das Gesundheitsamt den Vorfall im Nachgang noch aufarbeitet, steht noch nicht fest.