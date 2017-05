Rheinfelden Uwe Lippert kündigt Rückzug als Vorsitzender des KSV Rheinfelden an

Der Vorsitzende des Kraftsportvereins Rheinfelden will sein Amt 2018 abgeben. Stolz ist der Verein auf den Aufstieg der ersten Ringermannschaft.

Den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Regionalliga bedeutet für den Kraftsportverein einen großen Erfolg. Bei der Hauptversammlung wurden der Vizevorsitzende Sascha Oswald und die zweite Kassiererin Alina Wäschle wiedergewählt. Vorsitzender Uwe Lippert kündigte an, 2018 nicht mehr zu kandidieren.

Begeistert berichtete Lippert vom Erfolg der ersten Mannschaft, dem Aufstieg in die Regionalliga. Nach einem schweren Start in die Wettkampfrunde der Oberliga konnten die Ringer des KSV sich durchsetzen und mit 157 zu 124 Punkten in die Regionalliga einziehen. „So viele Punkte erreichte keine andere Mannschaft“, sagte Uwe Lippert. „Dass das so fulminant werden würde, habe ich nicht in meinen kühnsten Träumen erwartet.“

Für die aktuelle Saison hat der KSV zwei neue Ringer gefunden, die Abgänge kompensieren. Neu in der Ersten sind der Russe Vyacheslav Sugako und der Venezolaner Luillys Jose Perez Mora, der bei den Panamerikanischen Weltmeisterschaften 2016 Vizemeister wurde und 2017 seinen Titel verteidigen konnte. Die Zweite erreichte in der Bezirksliga den dritten Platz. Den fünften errung die Schülermannschaft in ihrer Liga. Lippert führte aus, dass die Heimkämpfe weiterhin in der Halle der Schillerschule ausgetragen werden. Für zwei Kämpfe hat der KSV die Zusage der Stadt, den Bürgersaal nutzen zu können. „Da können wir die Zuschauer so unterbringen, dass alle versorgt werden und den Kampf sehen können“, so Lippert. Die Bewirtung auf den Heimkämpfe stellt eine wichtige Einnahmequelle für den Verein dar. 2016 kamen im Durchschnitt 220 Zuschauer, insgesamt waren es 1950 Zuschauer, 20 Prozent mehr als 2015.

„Ich bin sicher, da ist noch Luft nach oben“, meinte Lippert, der begrüßte, dass sich mit Robert Pfennighaus wieder ein „KSV-Wirt“ gefunden hat. „Es braucht trotzdem noch viele Helfer, besonders bei den Kämpfen im Bürgersaal.“

Weiterhin berichtete Lippert vom Vereinsjahr unter anderem , dass das Trottoirfest wegen Hitze nicht die erhofften Einnahmen brachte, aber der 1. Mai 2017 trotz schlechtem Wetters ein gutes Ergebnis hatte. Die Bezirksmeisterschaft für Kinder lief 2016 prima, sie wird dieses Jahr wiederholt. Bei den südbadischen Meisterschaften fehlte der KSV, was der Verband mit Rüge und Strafe tadelte. Für Unruhe sorgte Lipperts Ankündigung, sich 2018 nicht mehr zur Wahl zu stellen. Seit 1990 gehört er dem Vorstand an, seit 15 Jahren ist er Vorsitzender. „Mein Entschluss steht fest“, sagte er. „Die Entscheidung ist nicht aus letzter Woche, sondern schon länger gereift. Es wird Zeit, neue Leute und neue Ideen reinzukriegen.“

Entlastung und Neuwahlen erfolgten einstimmig. Lippert kündigte an, dass künftig vom europäischen Ringerverband für ausländische Ringer in der Regionalliga Gebühren erhoben werden. „Da müssen wir mächtig tief in die Tasche greifen“, so Lippert.

