Rheinfelden/Schweiz Uusbrüelete an der Schifflände: In der Schweiz ist die Fasnacht schon vorbei

Die fünfte Jahreszeit endet in Rheinfelden/Schweiz mit der Uusbrüelete. Erstmals darf mit Bürgermeisterin Diana Stöcker eine deutsche Vertreterin daran teilnehmen.

Um die – auch persönlich – engen Bande zur badischen Zwillingsstadt zu festigen, durfte erstmals einer ihrer Vertreter, Bürgermeisterin Diana Stöcker, die zu Wasser gelassene Frau Fasnacht an der Schifflände anzünden. Begleitet von Feuerwerk trieb der brennende Nachen auf dem Rhein davon in den – Caspar David Friedrich hätte es nicht besser malen können – rotgefärbten Vorfrühlingsabendhimmel.

Béa Bieber, auch in Baden äußerst beliebte Präsidentin der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden/Schweiz (FGR), hatte Diana Stöcker persönlich eingeladen, mit ihr gemeinsam rituell die Fasnacht zu verbrennen: Für die Schweizer Narren endete die fünfte Jahreszeit mit der „Uusbrüelete“ bereits am Sonntag. Nach dem Umzug um 18.11 Uhr wurde die große Figur der Frau Fasnacht auf dem Zähringer Platz abgenommen und unter melancholischen Guggenklängen durch die Marktgasse zur Schifflände getragen. Verbrannt wurde dort allerdings eine kleinere Version der Puppe, die auf einem Nachen lag und mit einem Seil gesichert war. Nach ihrer Reise von der Lände zum Inseli wurde sie von der Feuerwehr wieder eingeholt – bei aller Romantik mussten die wasserpolizeilichen Regeln eingehalten werden.

Bieber legt ihr närrisches Präsidentenamt nach dieser Fasnacht in neue Hände: „Alles hat eine Halbwertszeit. Ich höre lieber auf, solange es noch alle bedauern“, erklärt sie schelmisch. Als „einfache Närrin“ will sie der Fasnacht jedoch erhalten bleiben. In den vergangenen rund zehn Jahren hat Bieber mit ihren Mitstreitern der FGR der Rheinfelder Fasnacht, die davor jahrzehntelang nur noch aus dem grenzüberschreitenden Umzug bestanden hat, neues Leben eingehaucht: Eröffnung am Dritten Faissen, Schnitzelbanksingen, Kinderfasnacht, Guggenkonzert und Fackelumzug, am Sonntag das „Bassistentreffen“ der Sousaphonisten im Rumpel und schließlich der Umzug. „Ich bin stolz auf das Erreichte und wünsche mir, dass es erhalten und weiterentwickelt wird“, sagt Bieber sowohl über diese Aufbauarbeit als auch im Rückblick auf ihre anderthalb Jahrzehnte Vorstandsarbeit. Die Stadt habe „eine tolle Kulisse und Infrastruktur“, die genutzt sein wollten. Die zahlreichen Gastgruppen aus vielen Orten in der Schweiz kämen immer wieder gerne nach Rheinfelden, „weil sie wissen, dass sie hier friedlich feiern können: Wir haben noch nie die Polizei gebraucht an der Fasnacht.“

Das Wichtigste für ein erfolgreiches Konzept ist für Bieber die Offenheit, wie sie erklärt: „Tradition funktioniert nur mit Innovation: Wir müssen respektieren, wenn die Jungen etwas anders machen wollen und sie mit ins Boot holen.“ Ein Abschiedsgeschenk, über das sie sich besonders freute, war die geänderte Laufrichtung des Umzugs – zum ersten Mal in 37 Jahren: „Mein Wunsch wäre es, im jährlichen Rhythmus zu wechseln.“ Entgegen Befürchtungen von badischer Seite blieben einige deutsche Hästräger nach dem Ende noch eine Weile auf der „teuren“ Schweizer Seite: Die Latschari-Musik setzte sich erst nach 18 Uhr lautstark in Bewegung zurück Richtung Rheinbrücke.