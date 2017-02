Rheinfelden Unternehmen CVS Engineering will in der Schildgasse erweitern

Unternehmen CVS Engineering will in der Schildgasse erweitern

Die Firma CVS Engineering plant ihre Vergrößerung in der Schildgasse. Der Ortschaftsrat Karsau stimmt der Änderung des Bebauungsplans zu.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die geplante Erweiterung eines Unternehmens macht die vierte Änderung des Bebauungsplans Schildgasse notwendig. Das Vorhaben betrachtet der Ortschaftsrat wohlwollend. Andreas Neuschütz von der Baurechtsabteilung erläuterte dem Gremium die notwendigen Änderungen für das bereits als Bauvoranfrage behandelte Vorhaben. „Das Projekt scheitert an der Grundfläche. 500 Quadratmeter sollen dazu kommen, wobei der überwiegende Teil außerhalb des Baufensters liegt und 60 Quadratmeter in einer Grünfläche liegen“, erklärte Neuschütz, weshalb eine Plan-Änderung notwendig werde. Das geplante Gebäude rückt näher an den Schwarzen Weg heran, stellenweise werde die geringste Entfernung vom Weg zum Zaun nur noch 3,5 Meter betragen.

Die Firma CVS Engineering teilte auf telefonische Anfrage mit, dass es sich nicht um ein aktuelles Projekt handele, sondern um Vorplanungen, um Produktionskapazitäten oder Büros in Form von Flächen bereit zu halten. Die Firma hat seit 2006 in Rheinfelden ihren Sitz und stellt Kompressoren, Vakuumpumpen oder Druckluftsystem für Züge her. SPD-Ortschaftsrat Uwe Wenk erkundigte sich, warum die Erweiterung nicht auf dem südlich angrenzenden, unbebauten Grundstück erfolge.

Neuschütz führte aus, dass aufgrund der Betriebsabläufe der Anbau im Süden nicht ginge. „Der hat entsprechende Arbeitsplätze, dem wollen wir entgegenkommen, die wollen wir sichern“, so Wenk, der aber nachhakte, ob es keine Fristen gebe, in denen das freie Grundstück bebaut werden müsste. Neuschütz wollte dies nachfragen. Der Ortschaftsrat erteilte der Planänderung einstimmig grünes Licht.