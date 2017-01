Rheinfelden United Stepz tanzen sich Schritt für Schritt an die Spitze

Die Hip-Hop-Tanzgruppe United Stepz hat in den vergangenen Jahren schon bei verschiedenen Wettbewerben Erfolge feiern können. Aktuell bereiten sich die Tänzer auf den Wettkampf um die süddeutsche Meisterschaft bei der United Dance Organisation (Udo) vor.

Im Saal des Jugendhauses wummern die Boxen des Ghettoblasters und zum schnellen Hip-Hop-Rhythmus tanzen die United Stepz eine kurze Choreographie. Es sind nur zehn Sekunden und das Lied wird zurückgesetzt. Die Tänzer finden schnell in die Anfangsaufstellung zurück, dann wird die Sequenz vor der Spiegelwand wiederholt. Die Tänzer müssen die Bewegungsabläufe einstudieren und zugleich darauf achten, mit den anderen synchron zu sein. Der Tanz ist schnell und anstrengend, Kondition und Konzentration sind gefragt.

Zum Trainingsstart achten die Tänzer auf ein gutes Aufwärmen und machen Dehnübungen, da Zerrungen oder Bänderrisse drohen. Das Training beinhaltet Muskelaufbau, Ausdauertraining und Synchronisationstraining. Natürlich steht der Spaß am Tanzen in der Gruppe im Vordergrund.

Das Training leiten hauptsächlich die zwei erfahrensten Tänzerinnen und Gründungsmitglieder Elisa Di Martino (20 Jahre) und Lona Rexhepi (19 Jahre), wobei sie die anderen Tänzer immer mitnehmen und alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Die weiteren Tänzer der United Stepz sind Jasmina (17 Jahre), Chiara (14 Jahre), Vincenza (18 Jahre), Aylin (20 Jahre), Melissa (17 Jahre) und der 22-jährige Filippo, der sich vor knapp zwei Jahren der ehemals reinen Mädchengruppe angeschlossen hat. Die Tänzer kommen aus verschiedenen Rheinfelder Stadt- und Ortsteilen, nur Jasmina kommt aus Murg. Filippo ist Elisas Bruder und hat lange bei der Breakdance-Gruppe All4One getanzt, um die es allerdings seit zwei Jahren still geworden ist.

„Für Udo haben wir eine Show mit fünf Choreographien einstudiert“, erzählt Lona. „Wir hatten erst andere, aber für die Meisterschaft wollten wir es noch krasser machen und haben alles nochmal neu gemacht.“ Bei dem Wettbewerb haben sie ein Zeitlimit von zwei Minuten, um ihre Show mit den vielen schnellen Wechseln zwischen den Choreographien zu zeigen. Für Filippo ist auch ein kurzer Breakdance-Part als Übergang zwischen zwei Choreographien eingeplant und auch die Tänzerinnen zeigen Breakdance-Einlagen. „Aber nicht die ganz krassen Powermoves“, schränkt Elisa ein.

Der Wettbewerb findet am 11. Februar in der Stadthalle im mittelfränkischen Fürth statt. Die United Stepz treten in der Kategorie Newcomer an. Der Sieger wird süddeutscher Meister und die bestplatzierten Tanzgruppen qualifizieren sich für die deutsche Meisterschaft. „Das ist eine strenge Jury, die haben strenge Richtlinien“, sagt Lona. „Wir stecken da sehr viel Freizeit rein und üben auch außerhalb der normalen Trainingszeiten.“ Vor einem großen Publikum zu tanzen, bereitet den United Stepz keine Sorgen. Öffentliche Auftritte bei kleinen wie bei großen Anlässen sind sie gewohnt, etwa bei der Eröffnung des Jugendhauses. „Wir sind auch mal bei einer Hochzeitsfeier aufgetreten. Da haben wir die Choreographie von der dritten Talentbühne getanzt“, erzählt Elisa. Und bei der Talentbühne waren es immerhin mehr als 2000 Zuschauer. Im Zuge ihres sechsjährigen Bestehens konnte die Tanzgruppe schon einige Erfolge verbuchen.

Besonders das Jahr 2014 ist den Tänzern in Erinnerung geblieben. „Da haben wir abgeräumt“, meint Elisa und zählt auf: Sieger bei der dritten Talentbühne, Teilnahmen an Wettbewerben in Wehr, Basel, Freiburg und Karlsruhe, wo sie als eine der besten Gruppen in Baden-Württemberg gefeiert wurden. „Da waren wir jeden Monat mindestens einmal unterwegs“, schätzt Elisa und Lona meint entschlossen: „Wir bleiben nie stehen, wenn wir ein Ziel erreicht haben, suchen wir uns gleich das nächste.“