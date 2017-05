Rheinfelden Ungebremst ins Stauende: Autofahrer wird bei Unfall auf der A 98 schwer verletzt

Am späten Mittwochvormittag ereignete sich auf der A 98 zwischen Lörrach und Rheinfelden ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 56-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Der Mann fuhr laut Angaben der Polizei mit seinem Smart um 11.15 Uhr von Lörrach kommend in Richtung Nollinger Bergtunnel. In einiger Entfernung vor dem Tunnel ist eine Stauwarnanlage für den Lkw-Verkehr installiert, deren Ampel auf "Rot" stand. Infolgedessen hielt der Schwerverkehr auf der rechten Spur an.Der ebenfalls auf der rechten Spur fahrende Smart-Fahrer erkannte die stehenden Lkws zu spät und fuhr ungebremst auf einen am Ende stehenden Sattelschlepper auf. Hierbei wurde der Smart völlig deformiert und der Fahrer eingeklemmt.Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack herausgeschnitten und nach notärztlicher Versorgung vom Rettungsdienst abtransportiert werden. Am Auto entstand Totalschaden.Die A 98 in Richtung Rheinfelden/Schweiz musste voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Lörrach-Ost abgeleitet werden. Die Sperrung dauerte bis kurz nach 13 Uhr. Infolgedessen kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und längeren Staus.Neben der Polizei waren der Rettungsdienst samt Notarzt, die Feuerwehr mit 25 Mann und mehreren Fahrzeugen sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.