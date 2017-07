Rheinfelden Unfallflucht auf dem Bahnhofsplatz: Verursacher hinterlässt falsche Autonummer

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag auf dem Bahnhofsplatz in Rheinfelden bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.

Zwischen 14 und 15.50 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz beim Ärztehaus abgestellter silberner VW Passat Kombi von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich erheblich beschädigt.Anschließend brachte dessen Fahrer am VW Passat einen Zettel an. Allerdings ist das darauf notierte Kennzeichen nicht ausgegeben.Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussage um einen weißen Van mit FR-Kennzeichen gehandelt haben. Dieses müsste ebenfalls eine Beschädigung aufweisen.Die Höhe des am VW entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen (07624/74040).