Rheinfelden Unfall in Rheinfelden: 84-jähriger Autofahrer übersieht 51-jährigen Biker am Kreisverkehr

Unfall in Rheinfelden: 84-jähriger Autofahrer übersieht 51-jährigen Biker am Kreisverkehr

Verletzt wurde am Mittwochnachmittag ein 51-jähriger Motorradfahrer nach dem Touchieren durch ein 84-jährigen Autofahrer im Kreisverkehr Römerstraße/Nollinger Straße.

Rheinfelden – Mit einer Beinverletzung wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem ihn ein Auto im Kreisverkehr Römerstraße/Nollinger Straße touchiert hatte und er dadurch gestürzt war. Der Zweiradfahrer hatte den Kreisverkehr aus Richtung Lörrach in Richtung Bad Säckingen verlassen, während ein 84-jähriger Audi-Fahrer von der Nollinger Straße her in den Kreisverkehr einfahren wollte. Hierbei übersah der Autofahrer offenbar das Motorrad. Der Sachschaden bei diesem Unfall ist eher gering. Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Rheinfelden.