Rheinfelden Unfall auf der B 34 bei Riedmatt - Polizei sucht Unfallzeugen

Am Montagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 34 bei Reidmatt ein Unfall zu dem die Polizei um Hinweise bittet.

Gegen 17.14 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem Opel die B 34 auf der rechten Fahrspur. Als die Opel-Fahrerin an der Baustellenampel, in den sich aus Beuggen zurückstauenden Verkehr kam, entschloss sie sich zu wenden.Dabei achtete sie nicht auf einen in gleicher Richtung auf der linken Fahrspur fahrenden Renault Trafic und setzte - trotz durchgezogener Mittellinie - zum Wenden an. In der Folge kam es zur Kollision, der Renault Traffic krachte seitlich in den Opel.Dabei wurden alle vier Insassen im Opel und der 44-Jährige Renault-Fahrer verletzt. Die Verletzungen sind zum Glück nicht allzu schwer. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 16000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei hofft auf Unfallzeugen und bittet diese, sich zu melden (07621 98000).