Rheinfelden Unbekannte werfen Scheiben in der Scheffelstraße und Fährestraße ein

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu zwei Vorfällen, die sich am Wochenende in Rheifnelden und Herten ereignet haben. Beide Male warfen Unbekannte Fensterscheiben mit Steinen ein.

Am Samstagabend gegen 21.35 Uhr wurde von unbekannten Tätern in der Scheffelstraße in Rheinfelden das Fenster einer Erdgeschosswohnung vermutlich mit einem Stein eingeworfen.Hierdurch wurde die äußere Scheibe des doppelt verglasten Fensters beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.Am Sonntagabend hörte die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Fährestraße in Herten einen lauten Knall. Als sie nach der Ursache sah, bemerkte sie zwei Männer und eine Frau, die in Richtung Ortsmitte wegrannten.Anschließend stellte sie fest, dass die Hauseingangstüre mit einem Stein eingeworfen wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen (07623/74040).