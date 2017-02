Rheinfelden Umzug in umgekehrter Richtung und eine Überraschung am Fasnachtssonntag

Umzug in umgekehrter Richtung und eine Überraschung am Fasnachtssonntag

Der grenzüberschreitende Umzug startet dieses Mal am Oberrheinplatz und endet in der Schweiz. Ozume Michael Birlin kündigt außerdem eine Überraschung an.

Der grenzüberschreitende Umzug am Fasnachtssonntag ist jedes Jahr fester Bestandteil des närrischen Kalenders in Rheinfelden. Wer von der bunten Karawane am Narrentreffen vom vorletzten Wochenende noch nicht genug hat, kann sich auf den Fasnachtssonntag, 26. Februar, freuen. Um Punkt 14.11 Uhr beginnt wie jedes Jahr der Umzug. Doch für Narren und Zuschauer gibt es diesmal eine Besonderheit: "Auf Wunsch der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden/Schweiz startet der Umzug am Oberrheinplatz und endet in der Schweiz", kündigt Oberzunftmeister Michael Birlin an.

Die rund 1800 Hästräger, die sich für den Umzug angemeldet haben, ziehen vom Oberrheinplatz durch die Karl-Fürstenberg-Straße, biegen in die Hardtstraße ein und laufen über die Friedrichstraße und die Basler Straße zur Rheinbrückstraße, wo sie die Alte Rheinbrücke überqueren und anschließend durch die Schweizer Altstadt ziehen. Vor und nach dem Umzug, der von Thomas Grießl von der Schmugglergilde Warmbach organisiert wird, wird im Bürgersaal auf badischer Seite bewirtet.

Und was können die Zuschauer sonst noch Besonderes erwarten? "Wir haben diesmal mehr Umzugswagen als sonst", erzählt Ozume Michael Birlin. Die Prämierung der schönsten Umzugswagen erfolgt am Sonntag um 17 Uhr im Bürgersaal. Außerdem verspricht der Rheinfelder Narrenchef einen musikalischen Umzug. "Es sind alle Musikvereine dabei." Und dann soll es noch eine Überraschung beim Umzug geben. Wie diese genau aussieht, will Birlin noch nicht verraten, sonst sei es ja keine Überraschung mehr. Nur so viel: Sie hat etwas mit der Narrenzunft Karsau zu tun, die in voller Besetzung dabei ist.

Und was wünscht sich der Oberzunftmeister für den grenzüberschreitenden Umzug? "Natürlich schönes Wetter, viele Zuschauer und gute Stimmung wie beim Narrentreffen", sagt Birlin.

Weitere Höhepunkte der fünften Jahreszeit Schmutziger Dunschdig : Punkt 6 Uhr beginnt der Schmutzige Dunschdig, 23. Februar, mit dem Wecken durch die Fasnachtscliquen in Rheinfelden und den Ortsteilen. Um 12 Uhr übernehmen die Narren die Macht, wenn sie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt den Rathausschlüssel abnehmen. Dazu serviert die Dinkelberg-Schrate traditionell ihre Mehlsuppe im Kastanienpark. Am Abend laden die Latschari wie jedes Jahr ab 20 Uhr zum Hausball in das Hotel Danner ein. Das Motto lautet diesmal: Après Ski Party. Der Eintritt beträgt zwei Euro.

Guggefestival: Zum 15. Mal lädt die Interessengemeinschaft Guggefestival Rheinfelden, welche aus den Ohräquälern, den Rhyfelder Gassemoggis und zwei weiterer Rheinfelder Fasnachtsvereinen besteht, am Freitag, 24. Februar, zum Guggefestival in den Kastanienpark ein. Beginn ist um 15 Uhr, bis gegen 22 Uhr werden 14 Guggemusiken aus Deutschland und der Schweiz musikalischen Hochgenuss bieten.

Närrische Meile: Bunt geht es am Fasnachtssamstag, 25. Februar, ab 10 Uhr auf der närrischen Meile auf dem Oberrheinplatz und in der Karl-Fürstenberg-Straße zu. Es gibt Musik und Verpflegungsstände. Die Zunftleitung wird entsprechend dem Motto der aktuellen Fasnachtskampagne – "Nit verzwiifeln – au langsam chumscht ans Ziel" – verkleidet sein. Genaueres will Oberzunftmeister Michael Birlin nicht verraten, nur so viel: "Wir kommen nicht als Blaumänner."

Fasnachtsdienstag: Der Tag vor Aschermittwoch beginnt um 11 Uhr mit dem Hexenfraß der Höllhooge Bruet in der Alu-Kantine. Nach dieser Stärkung dreht sich alles um den Narrensamen, wenn um 14.11 Uhr der Kinderumzug an der Schillerschule beginnt. Anschließend ist Kinderball im Bürgersaal. Am Abend ist die Fasnacht dann vorbei, wenn um 20 Uhr der Latschari auf dem Oberrheinplatz verbrannt wird und die Narren den Rathausschlüssel zurückgeben.

Die Umzugsaufstellung