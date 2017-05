Rheinfelden Umzug des Tafelladens in die Friedrichstraße verzögert sich

Die Eröffnung des Tafelladens ist an einem Wochenende Anfang Juli geplant.

Wer privat in einen Altbau zieht, der vorher noch saniert werden muss, kennt das: Hinter jeder Tür, hinter jeder Wandvertäfelung kann eine Überraschung lauern, die den Arbeitsfortschritt um Tage oder Wochen zurückwirft. Auch dem Tafelladen geht es so, der Umzug in die Friedrichstraße sollte nach Ostern erfolgen – jetzt wird’s nach Pfingsten. Vorsitzender Helmut Moser aber nimmt’s gelassen. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Moser auf Nachfrage.

Grund für die Verzögerungen seien nicht planbare Reparaturen gewesen. So hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass das Dach kaputt war und neu gedeckt werden musste. „So ist das eben bei einem Altbau.“ Dieser wird nach der Sanierung zu einem echten Schmuckstück werden. „Wir sollten eigentlich ein Schild mit der Aufschrift Premium-Tafelladen anbringen.“ Die Wohnbau, der das Gebäude gehört, leistet laut Moser sehr gute Arbeit. Aber bis zum Umzug ist noch viel zu tun. „Plätteln, malern und und und“, zählt der Tafelladenchef auf.

Dennoch hat er einen ungefähren Zeitplan im Kopf. Mitte Juni sollen die neue Einrichtung und die Kühlzellen aufgebaut werden. Für die Innengestaltung zeichnet der Verein verantwortlich, zwischen 30 000 und 50 000 Euro wird das kosten. Wie Moser Anfang des Jahres betont hatte, solle gerade an der Ausstattung nicht gespart werden. „Ich möchte einen Laden realisieren, der die nächsten zehn, 20 Jahre hält“, sagte Helmut Moser damals.

Der Umzug soll Anfang Juli über die Bühne gehen und ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. „Wir wollen das an einem Wochenende stemmen, nicht nur wegen der Kunden, sondern auch der Lieferanten“, so Moser. Für den Tafelladen sind rund 500 Berechtigungsscheine im Umlauf, etwa 40 Ehrenamtliche kümmern sich um Verkauf, Sortiment und mehr. Auch für den Umzug hat Moser Helfer an der Hand, die sich damit auskennen. „Unsere interne Logistik funktioniert sehr gut.“ Dass die Bauverzögerung den Tafelladen nicht in Schwierigkeiten bringt, liegt auch am Vermieter des Ladens an der Nollinger Straße. „Ohne die Geduld von Herrn Sandel ginge es auch nicht.“ Das alte Domizil soll abgerissen werden und einem modernen Wohn- und Geschäftshaus weichen. Als der Tafelladen über die Neubaupläne informiert wurde, war es Moser ein bisschen bang, einen neuen, geeigneten Standort zu finden. Denn der Verein ist nicht in Lage, eine Pacht von 2000 Euro oder mehr zu berappen. Außerdem muss der Laden gut gelegen sein, damit die Kunden ihn auch zu Fuß erreichen.

Der Neuanfang in der Friedrichstraße soll sich auch positiv aufs Team auswirken. Moser ist immer noch auf der Suche nach Mithelfern, gerne auch Menschen, die sich mit Einkauf und Kundenbetreuung auskennen. Auf seine Lieferanten kann sich Moser auch unterhalten. „Gerade bin ich auf dem Sprung nach Adelhausen, um 200 frische Eier abzuholen“, sagt Helmut Moser und lacht.

Die Einrichtung

Der Tafelladen wurde 2004 ins Leben gerufen, seit der Gründung steht Helmut Moser dem Verein vor. Im Juni 2005 wurde der Laden an der Nollinger Straße eröffnet. Die Tafel sammelt bei 25 Lebensmittelbetreiben zwischen Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt Lebensmittel ein. Die Waren werden gegen ein kleines Entgelt (maximal 20 Prozent des Warenwert) abgegeben. Einkaufen dürfen Personen mit Kundenausweis, deren monatliches Gesamteinkommen unter 900 Euro liegt. Infos unter www.rheinfelden-tafel.com