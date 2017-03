Rheinfelden Umzug des Sozialamts ins Gambrinus verläuft reibungslos

Das Sozialamt zieht ins Gambrinus ein. Drei Tage sind für den Umzug eingeplant. Am 9. März läuft alles wieder normal.

Der Umzug des Amtes für Familie, Jugend und Senioren in die Friedrichstraße geht zügig voran. In den zwei Etagen über dem Gambrinus herrscht am Montag geschäftiges Treiben. Innerhalb von drei Tagen sollen alle Kartons vom Rathaus in die neuen Räume gebracht und die Akten wieder eingeräumt sein. Schon am Freitag standen die Umzugskartons fertig gepackt im Rathaus bereit, von wo sie Mitarbeiter einer privaten Umzugsfirma seit Montagfrüh abholen.

Mit dem Lastenaufzug werden die Kartons in den zweiten Stock hochgefahren und von dort auf die Büros der zwölf Stadtbediensteten und fünf Mitarbeiter der Caritas und der AGJ-Fachstelle für Obdachlosenbetreuung verteilt. Noch sind die Schränke leer und in den Büros stapeln sich die Kartons. Manche Mitarbeiter sausen mit Staubsaugern und Putzlumpen durch die Büros, andere räumen schon Akten ein.

Einen großen Einsatz leistet auch die Abteilung Information und Kommunikation der Stadtverwaltung, die rund 15 Computer aufstellt, eine Richtfunkverbindung mit dem Rathaus und die Zugänge ins Netzwerk einrichten muss. Montags zur Mittagszeit läuft aber bei Jugendreferatsleiter Andreas Kramer schon wieder alles. Er lobt die EDV: „Freitag hab ich noch drüben gearbeitet und jetzt kann ich schon hier weitermachen. Die Infrastruktur steht.“

Auch Amtsleiterin Cornelia Rösner ist sich sicher: „Ab 9. März sind wir wieder voll einsatzbereit. Die Telefone gehen jetzt schon.“ Von der Wohnbau konnte die alte Einrichtung übernommen werden. Eine Fachfirma hatte im Vorfeld die Möbel teilweise angepasst, damit sie mit dem im Rathaus üblichen System der Aktenverwahrung zusammenpassen. Eine neue Küche wurde eingerichtet. Ein anderer Raum wird als Materiallager genutzt, später einmal soll hier der Außenlift anschließen. Die barrierefreien Toiletten im Erdgeschoss sollen für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Das frühere Empfangsbüro wurde auch als Arbeitsplatz hergerichtet, um Kunden zu empfangen, die einen Aufzug brauchen.

Das Amt für Familie, Jugend und Senioren ist montags bis donnerstags 9 bis 12 Uhr, donnerstags 14 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 13 Uhr geöffnet.