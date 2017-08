Rheinfelden Umgestürzte Bäume und zahlreiche Einsätze für die Rettungskräfte

Am frühen Freitagabend gingen bei der Polizei ab 18 Uhr mehrere Notrufe wegen umgestürzter Bäume und beschädigter Fahrzeuge ein.

Das über die Stadt erneut niedergegangene Unwetter richtete besonders in der Cranachstraße größere Schäden an, wie die Polizei mitteilte. Hier hielten drei größere Laubbäume dem Starkregen nicht stand. Sie fielen quer über die Straße und den Radweg, sodass die Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden musste.Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an, zersägte die Bäume und räumte die Straße mit einem Traktor wieder frei. Im Gehweg entstanden durch das ausgerissene Wurzelwerk größere Löcher, die mittels Absperrband gesichert werden mussten.In der Kronenstraße fiel ein Baum der Länge lang auf ein Auto. Glücklicherweise saßen keine Personen im geparkten Fahrzeug. Am Renault Twingo entstand erheblicher Sachschaden.In der Schildgasse wehte es Teile einer Baustellenabsperrung um und fielen in die Baugruppe. Zu Schaden kam niemand.Feuerwehr und Polizei waren für insgesamt drei Stunden im Dauereinsatz bis alle Straßen im Revierbereich wieder befahrbar und die Sturmschäden behoben werden konnten.