Rheinfelden Umgang mit Parksündern: "Eine Überwachung mit Herz und Verstand"

Zur angekündigten strengeren Verkehrsüberwachung in Rheinfelden hat Irmengard Lützelberger einen Leserbrief geschickt.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats betont, dass sich die Verwaltung derzeit mit der Frage befasse, wie härter gegen Autofahrer vorgegangen werden kann, die widerrechtlich auf Stellplätzen für Behinderte und für Elektroautos parken. Dies sei ein großes Problem.

Dazu schreibt SÜDKURIER-Leser Irmengard Lützelberger aus Rheinfelden folgenden Leserbrief:

Ab 1. April wird die Verkehrsüberwachung mit einer Person mehr ergänzt, die Überwachung von Verkehrssündern breiter und intensiver. Es stimmt bedenklich, wenn eine Vollzugsbeamtin ein Metermaß auspackt, um den genauen Abstand des geparkten Autos von der Kreuzung nachzumessen, oder wenn ein Senior 80+, altersbedingt mobilitätseingeschränkt, für wenige Minuten sich auf einen Behindertenparkplatz stellt, um in der Apotheke vis-a-vis ein bereits bezahltes, bereitgestelltes Medikament abzuholen, einen Strafzettel erhält.

Sieht so Überwachung mit Herz, Verstand und Mitgefühl aus? Den Rheinfeldern und den europäischen Besuchern unserer Stadt würde ich diesen Stil wünschen, und keine preußische Korinthenkackerei. Unsere Schweizer Gäste setzen sich sowieso sehr häufig rigoros über alle Verkehrsregeln hinweg, wohl wissend, dass sie nicht belangt werden können. Rheinfelden sollte sich einen Ruf schaffen als eine Stadt mit Herz und Verstand.

Wenn in einem Wohngebiet in der Kernstadt eine Straßenseite als 90-Minuten-Parkzone ausgewiesen wird, so ist dies nicht gerade ein leuchtendes Beispiel für Herz und Verstand, denn es hat zur Folge, dass die gegenüberliegende Seite dicht zugeparkt wird, private Parkplätze und Garageneinfahrten blockiert werden.

Diese wenig einzusehende Regelung fördert auch nicht das soziale Miteinander, denn ein Freundschaftsbesuch in einem Wohngebiet lässt sich eben nicht auf 90 Minuten beschränken!

Eine Verkehrsüberwachung mit Herz und Verstand, welche ein freundliches soziales Miteinander fördert, wünschte ich mir für unsere Stadt. Dies ließe sich durch klare Anweisungen und Parkregelungen ermöglichen, wo auch einmal ein Auge zugedrückt wird.

Irmengard Lützelberger, Rheinfelden