Rheinfelden Umbau des Bürgerheims entpuppt sich als ein Projekt mit Tücken

Das kommunale Bürgerheim zukunftsfähig zu machen, erweist sich schwieriger als angenommen.

Damit das 146-Bettenhaus die neuen Vorgaben nach Landesheimbau-Verordnung erfüllt, muss das Konzept von Abriss des Hauses C und Neubau plus neues separates betreutes Wohnen nochmals auf den Prüfstand. Es geht um Millionen und die Frage, welche Kosten von den Bewohnern getragen werden und welche die Einrichtung selbst stemmen muss. An einen raschen Start ist nicht zu denken. Im Herbst wird zunächst ein Projektentwickler die Planung in die Hand nehmen.

Offen ist auch, in welcher Form die Stadt finanziell einsteigt. Die Ausschüsse von Haupt- und Bürgerheim sahen sich am Montag mehr mit Fragen konfrontiert, als es derzeit noch Antworten gibt. Ingenieur Thomas Decker als erfahrener Projektsteuerer stellte sich in der Sitzung als „spezialisierte Bauabteilung des Bauherrn auf Zeit vor“ mit der Aufgabenstellung, Planungsfehler zu vermeiden und den Kostenrahmen einzuhalten. Sein Büro wird angesichts der komplizierten Materie den Ablauf der Maßnahmen kanalisieren. Die GmbH mit fünf festen Mitarbeitern und Sitz in Freiburg ist spezialisiert auf Altenhilfeprojekte für karitative und öffentliche Einrichtungen.

Die Ausgangslage: Als Projekt mit „Tücken“ bezeichnete Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die seit einem Jahr planerisch vorangetriebene Umgestaltung des Bürgerheims. Ein Knackpunkt besteht darin, dass die Einrichtung aus mehreren Gebäuden besteht, die zu unterschiedlichen Zeiten gebaut wurden. Die Spanne in diesem Sammelsurium reicht von 1959 Haus A (betreutes Wohnen) über Haus C, das zur gleichen Zeit in Betrieb ging und 2011 teilsaniert wurde zum Haus E, in dem auch die Küche ihren Platz hat von 1989 und Haus F (Cafeteria und Gemeinschaftsbereich). Unter dem Strich heißt dies, dass es keinen einheitlichen Standard gibt. Die verpflichtende Pflegeheimverordnung aber verlangt dies von 2019 an.

Die Zukunft: Das heißt nur noch Einzelzimmer mit Bad und Aufenthaltsbereiche mit Mindestfläche pro Person und kleinere Wohngruppen sowie Barrierefreiheit. Das bedeutet laut Becker Handlungsbedarf an allen Fronten. Zwar lassen sich Fristverlängerungen erreichen, grundsätzlich aber muss umgebaut werden.

Das heißt nur noch Einzelzimmer mit Bad und Aufenthaltsbereiche mit Mindestfläche pro Person und kleinere Wohngruppen sowie Barrierefreiheit. Das bedeutet laut Becker Handlungsbedarf an allen Fronten. Zwar lassen sich Fristverlängerungen erreichen, grundsätzlich aber muss umgebaut werden. Die Zielsetzung: Konkurrenzfähig bleiben, da auch andere Häuser im Landkreis sich an diese Aufgabe machen, stellt sich als Herausforderung dar. Laut Oberbürgermeister Klaus Eberhardt müsse der Spagat bewältigt werden, zu modernisieren, ohne unter Druck zu kommen. Damit der Kraftakt gelingt, werden finanzielle Perspektiven gemeinsam beraten und ein Modell des schrittweisen Umsetzens erarbeitet. Noch bietet das Bürgerheim 46 Plätze in Doppelzimmern, das bedeutet über 31 Prozent muss in die Revision. Aber auch zwölf Einzelzimmer erfüllen die Mindestgröße nicht. Als Problem stellt Decker dar, dass fünf von sechs Wohngruppen mehr als 15 Bewohner umfassen. Außerdem fehlen Flächen für Aufenthaltsbereiche. Dass Cafeteria und Speisesaal großzügig bemessen sind, gleicht das Manko an anderer Stelle nicht aus.

Konkurrenzfähig bleiben, da auch andere Häuser im Landkreis sich an diese Aufgabe machen, stellt sich als Herausforderung dar. Laut Oberbürgermeister Klaus Eberhardt müsse der Spagat bewältigt werden, zu modernisieren, ohne unter Druck zu kommen. Damit der Kraftakt gelingt, werden finanzielle Perspektiven gemeinsam beraten und ein Modell des schrittweisen Umsetzens erarbeitet. Noch bietet das Bürgerheim 46 Plätze in Doppelzimmern, das bedeutet über 31 Prozent muss in die Revision. Aber auch zwölf Einzelzimmer erfüllen die Mindestgröße nicht. Als Problem stellt Decker dar, dass fünf von sechs Wohngruppen mehr als 15 Bewohner umfassen. Außerdem fehlen Flächen für Aufenthaltsbereiche. Dass Cafeteria und Speisesaal großzügig bemessen sind, gleicht das Manko an anderer Stelle nicht aus. Der Instandhaltungsstau: Dass das kommunale Pflegeheim einen guten Ruf genießt und gute Prüfungsnoten erhält, ist das eine. Das andere ist nach der Bestandsaufnahme von Decker, dass in den Häusern C, E und F ein Instandhaltungsstau besteht. Fenster und Heizungen gehören dazu. Diese Maßnahmen können aber nicht als Investition gerechnet und auch nicht als Investitionskostenanteil in die Tagessätze eingerechnet werden. Hier muss auf die Rücklagen zurückgegriffen werden. Die Bewohner zahlen nur für Investitionskosten prozentual bei der Miete des Zimmers. Das Dilemma besteht nur darin, so umzubauen, dass die Kosten umlagefähig werden, verdeutlichte der OB. Er sprach sich dafür aus, ein „schlüssiges Paket" zu schnüren. Zu den Baukosten lässt sich daher aktuell nichts Verbindliches sagen, weil laut Eberhardt alles nochmals durchzurechnen ist. 2016 wurde mit 7,5 Millionen Euro kalkuliert.

Die Verkaufsoption: Übereinstimmend bekräftigten alle Fraktionen, dass die Stadt sich in einer Größenordnung von zwei Millionen Euro an der Erneuerung des Bürgerheims beteiligt. Im Grundsatz gaben die Ausschussmitglieder Zustimmung zum Verkauf des Grundstücks Haus D (betreutes Wohnen alt) an die Wohnbau, dabei wird mit etwa einer Dreiviertel Million Euro als Einnahme gerechnet. Vorläufig stellt diese Variante nur eine Option dar, weil noch nicht sicher ist, ob die einstige Überlegung, Abriss des Gebäudes und Neubau beibehalten wird oder andere Modelle kommen.

Der Zeitplan

Die Frage, wie sich die Stadt an der Modernisierung des Bürgerheims beteiligt, ist zunächst ausgesetzt. Auch das Gelände von Haus D wird erst verkauft, wenn das Konzept es vorsieht. Die Projektsteuerung wird von August bis September an eine Bestandsprüfung vornehmen, um bis Jahresende verbindliche Kostenaussagen zu treffen.