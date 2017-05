Die Modernisierung und die Sanierung des Rheinfelder Rathauses sind fast abgeschlossen. Bei uns finden Sie exklusive Vorher- und Nachher-Fotos.

Für rund 6,5 Millionen Euro ist das Rathaus im Herzen Rheinfeldens in den vergangenen Jahren saniert worden. Bis auf die Außenanlage sind die Arbeiten nahezu abgeschlossen.

"Nun ist das Rathaus fit für die nächsten Jahrzehnte", freut sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und fügt im Pressegespräch hinzu, dass andere Kommunen ihre Rathäuser gleich ganz abreißen und neu bauen, wenn sie in die Jahre gekommen sind. Dies ist in Rheinfelden nicht der Fall. 36 Prozent der Gesamtkosten wurden mit Fördermitteln realisiert.

Was hat sich alles verändert?

Büros

„Der Nutzer hat es selber im Griff“, sagt Architektin Beate Kromer-Piek, die bei der Planung auf eine Zentralsteuerung verzichtet hat. Jeder Mitarbeiter kann in seinem Büro selbst über die Raumtemperatur entscheiden. Für die Bildschirmarbeit war der ehemals starre Sonnenschutz unpraktisch. „Es hat immer geblendet“, berichtet Beate Kromer-Piek. Nun sorgen Außenraff-stores für Abhilfe. Im Bild sitzt Erik Fiss an seinem Arbeitsplatz. Die Büroräume wurden alle hell gestrichen.

Foyer

Aus energetischen Gründen wurden die Windfänge am Voder- und Hintereingang vergrößert. "Wir haben jetzt mehr Großzügigkeit im Foyer", sagt die Architektin. Auch soll die Orientierung der Besucher erleichtert werden. Im Eingangsbereich im ersten Obergeschoss wurde ein neuer grauer Bodenbelag verlegt. Insgesamt gab es 13 Bauabschnitte und es wurde im Rathaus von oben nach unten saniert, erläutert Bauleiter Joachim Piek.

Energiesparen

Wichtigstes Ziel beim Umbau des Rathauses war die energetische Sanierung. "Im Winter war es nicht warm zu bekommen", sagt Architektin Beate Kromer-Piek. Die Technik stammte aus den 1970er Jahren, als das Rathaus gebaut wurde. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erinnert sich, dass in seinem Büro mal 12,7 Grad herrschten, als einmal die Heizung ausfiel. Alle Fenster im Gebäude wurden ausgetauscht. Das Bild zeigt ein neues Dachfenster vor dem Sitzungssaal. Wie viel Energie gespart wird, müssen die Zahlen erst noch zeigen, so der OB.

Ausblick

Freien Blick gibt es nun aus dem Rathaus. Wer früher aus dem Fenster schaute, hatte auf Augenhöhe einen störenden Balken. In alle Büros wurden Alufenster mit Dreifachverglasung. Aus dem Sitzungssaal, im Bild OB Klaus Eberhardt am Fester, wird der Blick ebenfalls schöner, wenn die Außenarbeiten am Teich abgeschlossen werden. Das alte Gewässer hat ständig Frischwasser benötigt, künftig spart ein Kreislauf Wasser.

Fassade

"Dem alten Gerüst trauert niemand nach", ist Architektin Beate Kromer-Piek überzeugt, hier steht sie mit Wolfgang Lauer (Stadtbauamt), Erik Fiss (Gebäudemanagement), Bauleiter Joachim Piek und OB Klaus Eberhardt (von links) auf der neuen Fluchttreppe. Die Farbgebung der neuen Glasfassade orientiert sich aus dem Neubau der angrenzenden Stadtbibliothek, der innen in Gelb und Grün gehalten ist. "Die beiden Gebäude passen nun zusammen", sagt die Architektin.

Fluchtwege

Viele der vorherigen Balkone rund um das Rathaus hatten nur eine formale Funktion und konnten nicht als Rettungswege genutzt werden, erzählt Beate Kromer-Piek. Dies wurde geändert und die neuen Glasbrüstungen lassen als weiteren Vorteil einen freien Ausblick durch. Die Fluchtwege führen zur neuen Stahltreppe, die wiederum zum bestehenden Fluchttreppenturm führt. Die Lage der Treppe betont den Sitzungssaal, der vormals nicht von außen wahrgenommen wurde.

Das Rathaus im Vorher-Nachher-Vergleich