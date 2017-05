Rheinfelden TuS Herten sorgt sich um die Zukunft seiner Rosskastanien

Die Rosskastanien des TuS Herten leiden unter einem Bakterium und brauchen Hilfe.

Die drei Rosskastanien des TuS Herten, die unmittelbar neben der alten TuS-Halle seit weit über 50 Jahren wachsen, sind ganz offenbar von einem Bakterium befallen, das in der Wissenschaft unter dem Namen „Pseudomonas syringae“ beschrieben wird. Man versucht nun, die Bäume zu retten. In der jüngsten Mitgliederversammlung des TuS Herten bewilligten die Mitglieder einen Betrag in Höhe von über 3500 Euro, um mit vorbeugenden Maßnahmen gegen das drohende Rosskastanien-Sterben vorzugehen. Dazu zählen zum Beispiel Maßnahmen zur Förderung der Vitalität der Bäume, eine gute Wasser- sowie eine ausreichende Nährstoffversorgung.

Der Vorstand informierte, dass man dem Baumsterben mit sogenannten Wurzelraum-Injektionen begegnen will. Insgesamt sind für die Behandlung der Rosskastanien 240 Injektionen vorgesehen. Echte Bekämpfungsmöglichkeiten beziehungsweise entsprechende Bekämpfungsmittel stünden allerdings nicht zur Verfügung. Ob die geplante Impfaktion daher anschlägt, bleibt abzuwarten. Bei den drei Rosskastanien des TuS Herten sind vor allem an einem der Bäume die Symptome deutlich zu erkennen, wie der Biologe Wolfgang Billen aufzeigte, der selbst Mitglied im TuS Herten ist. Er verwies darauf, dass eine Art von Bakterienbrühe das Holz der Rosskastanie allmählich auflöse und sich an den entsprechenden Stellen auch Pilze ansiedeln würden.

Weiter teilte er mit, dass eine Infektion mit dem Bakterium meist über die Krone der Kastanien erfolgt. Über natürliche Öffnungen und Wunden würde das Bakterium dann in die Bäume gelangen. Der Verein hofft nun, mit den geplanten Wurzelraum-Injektionen das Rosskastanien-Sterben vor allem zu verlangsamen. Wolfgang Billen erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Rosskastanien bis zu 150 Jahre alt werden können. Die TuS-Kastanien sind jedoch noch nicht einmal halb so alt.