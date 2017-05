Rheinfelden TuS Herten: Hallenneubau sorgt für kontroverse Debatte

Teile des Vereinsareals neben der alten Halle müssten für einen Neubau verkauft werden, um die Kosten zu decken.

Herten – Der TuS „Freiheit“ Herten darf die Planungen und Gespräche mit der Stadt Rheinfelden über den Bau einer Sporthalle durch den Verein weiterführen. Die Mehrheit der Mitgliederversammlung am Freitag stimmte erst nach einer kontroversen Diskussion einem entsprechenden Antrag zu.

In langer Vorrede begründete der Vorsitzende des TuS Herten, Jean-Pierre Roschmann, das Anliegen des Vorstands, den Sportbetrieb zukunftssicher zu machen, das Angebot zu erweitern und vor allem mehr Hallenkapazität zur Verfügung zu haben. Entsprechende Anträge waren bereits im Jahr 2012 an die Ortsverwaltung und an die Stadt gestellt worden. Der TuS-Vorsitzende sprach in diesem Zusammenhang zunächst von einer Idee und dem Wunsch, diese Idee gemeinsam mit der Stadt weiterzuentwickeln. Dabei ging es um die Frage, ob man den Neubau einer Halle auf dem Areal neben der alten TuS-Halle vorantreibe oder auf einem Erbpachtgrundstück bei der Scheffelhalle, das die Stadt Rheinfelden dem TuS Herten für die Dauer von 70 Jahren zur Verfügung stellen könnte.

Als mögliche Lösung stellte Roschmann den knapp 70 anwesenden Mitgliedern den Neubau einer Einfeldhalle an die bereits bestehende Scheffelhalle bei Erhalt der alten TuS-Halle. Gleichzeitig stellte er die Option vor, die dafür benötigten 700 000 Euro Eigenbeteiligung durch den Verkauf von Teilen des Vereinsgrundstücks an der alten TuS-Halle zu erzielen. Voraussetzung des ganzen Prozederes sei jedoch, dass der TuS alleiniger Eigentümer des Hallenneubaus bleibe. Von einer „Win-Win-Situation“ sprach auch Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller.

Sie sagte, dies sei die einzige Möglichkeit für den TuS, einen Neubau „so preisgünstig“ in Zusammenarbeit mit der Stadt zu realisieren. Die anwesenden TuS-Mitglieder beurteilten das Vorhaben indes sehr kontrovers. Einige meinten, dass der Neubau einer Einfeldhalle überhaupt keinen Sinn mache. Gefragt seien Großfeldhallen. Andere sorgten sich über die Zeit nach den 70 Jahren einer etwaigen Erbpacht und die finanzielle Last, die selbst bei einer gemeinsamen Finanzierung mit der Stadt auf den TuS Herten zukomme.

Dass sich einige Mitglieder auch über die für sie „unsichere“ Vereinsentwicklung Gedanken machen, kam bei der langen Debatte ebenso zum Ausdruck, genauso wie Furcht vor einer „Quasiabhängigkeit“ von der Stadt, wenn es zum Beispiel darum gehe, einen Hallenneubau auch anderen Vereinen zur Nutzung zu überlassen. Viele der anwesenden TuS-Mitglieder beklagten aber auch die drohenden Unterhaltskosten für den TuS Herten, der dann für zwei Hallen aufkommen müsste.