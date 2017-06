vor 4 Stunden jsc Rheinfelden Trickdieb überlistet und bestiehlt älteres Ehepaar

Am Donnerstagvormittag wurde ein älteres Ehepaar Opfer eines Trickdiebs. Der Täter sprach den 81-jährigen Mann gegen 10 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarkts in der Großfeldstraße an und bat darum, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln.