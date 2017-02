Rheinfelden Triathlon Team Rheinfelden sucht Streckenposten für Sparkassen-Triathlon

Dem Triathlon Team bereitet die Suche nach genügend Helfern Probleme. Jüngster Sparkassen-Triathlon war dennoch ein großer Erfolg.

Der Sparkassen-Triathlon 2016 war ein voller Erfolg. 800 Sportler zogen die Laufschuhe an, schwangen sich aufs Rad und stürzten sich ins Wasser. Dem veranstaltenden Verein Triathlon Team Rheinfelden bereitet nur die Suche nach genügend Helfern Schwierigkeiten.

Im Landgasthof Maien begrüßte Vorsitzender Hans Winzen knapp die Hälfte des 61 Mitglieder starken Vereins zur Mitgliederversammlung am Dienstag. Winzen ging auf die sportlichen Leistungen der Mitglieder bei Triathlons und Marathons in Deutschland und weltweit ein. Zwei würdigte er besonders: Thomas Sedelmeier, der bei einem Halbmarathon in Las Vegas von 2500 Startern als Achter ins Ziel einlief, und Ute Großkopf, die auf Hawaii einen Marathon in 4:03 Stunden lief. „Eine sehr guten Zeit für ihre Altersklasse“, so Winzen.

Gunter Kunze, Rennleiter Triathlon, berichtete vom jüngsten Sparkassen-Triathlon. „2016 war mit knapp 800 Teilnehmern ein sehr gutes Jahr“, so Kunze. Der Triathlon 2017 wird allerdings ohne Landesliga stattfinden, sodass auch die Teilnehmerzahl wieder sinken dürfte. Statt der Landesliga wird diesmal parallel zum Triathlon die baden-württembergische Duathlon-Meisterschaft ausgetragen. Beim Duathlon gibt es die zwei Disziplinen Laufen und Radfahren. Kunze erwartet, dass 500 Teilnehmer kommen dürften. 2018, wenn das zehnjährige Jubiläum des Vereins ansteht, würde Kunze gerne wieder wie die Landesliga nach Rheinfelden holen. „Wie jedes Jahr haben wir Probleme mit Helfern“, sagt Kunze und erinnert sich, dass schon der erste Triathlon 2008, damals noch Schloss-Triathlon, nur mit minimalem Personal bewältigt wurde.

„Es hat sich verbessert, aber es bleibt schwierig, alle Helfer, besonders Streckenposten, zusammen zu bekommen.“ Kunze verwies darauf, dass der Triathlon eine wichtige Einnahmequelle für den Verein sei.

Ehrenvorsitzender Reinhard Börner appellierte ebenfalls an die Mitglieder: „Es geht nicht nur um die Einnahmen, sondern darum, dass Wettkämpfe veranstaltet werden. Wir tragen dazu bei, dass dieser Sport gefördert wird.“ Der Kassenbericht blieb ohne Beanstandungen und Kassierer Tom Kunze wurde bei einer Enthaltung entlastet. Die Entlastung des Gesamtvorstands erfolgte einstimmig und auch die Neuwahlen fielen einstimmig aus, außer bei Kassierer Kunze, der bei einer Enthaltung wiedergewählt wurde. Der Kassierer kündigte an, dass er ausbildungsbedingt ab 2018 nicht mehr zur Verfügung stünde. Als Kassenprüfer zu agieren, erklärten sich Viola Greiner und Volker Forstmayer bereit. Rennleiter Kunze kündigte in der Hauptversammlung an, dass er das Amt nur noch für ein Jahr übernehme, er aber gerne schon dieses Jahr einen noch zu findenden Nachfolger einarbeiten würde. Der sportliche Leiter Markus Rauschkolb, der das Amt erst vor einem Jahr übernommen hatte, gab sein Amt wieder ab. Dem Verein fehlt vorerst ein sportlicher Leiter.

Der Verein