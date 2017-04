Rheinfelden Tri Team sucht Helfer für den Sparkassen-Triathlon

Sportliches Großereignis findet zum neunten Mal statt. Sparkassen-Triathlon startet am 7. Mai mit Hunderten Teilnehmern.

Nach dem Wettkampf ist vor dem nächsten. Für das Tri Team als Veranstalter des bereits neunten Sparkassen-Triathlons gehen die Vorbereitungen für den Wettkampf in einem Monat somit in die Endrunde. Schwimmen, Radfahren und Laufen am Hochrhein hat bei den Ausdauersportlern ein Renommee, freuen sich Vereinsvorsitzender Hans Winzen und Reinhard Börner. Sie wissen aus Erfahrung, dass es selten „eine bessere Ausstattung“ für Teilnehmer gibt. Beide rechnen wieder mit etwa 500 Teilnehmern.

Als Ersatz für die Landesliga findet dieses Mal die offene baden-württembergische Duathlonmeisterschaft statt. Mit Routine arbeitet der Verein Tri Team auf den Wettkampftag hin und mit finanzieller Unterstützung mehrerer Sponsoren, ohne die der sportliche Kraftakt in Rheinfelden trotz Großaufgebots ehrenamtlicher Helfer nicht zu leisten wäre. Triathlon in Rheinfelden heißt auch dieses Mal Schwimmen im Freibad, Wechselzone für die Sportler im benachbarten Europastadion, um auf das Rad zu steigen oder die Laufstrecke durch Mattfeld zu gehen. Die Veranstalter rechnen mit 50 Duathleten, 23 Anmeldungen liegen bereits vor, die Laufen und Radfahren in olympischer Distanz absolvieren.

Erwartet werden auch Sportler aus der Schweiz und Frankreich. Unter anderem wird der Vize-Weltmeister Felix Köhler aus Zofingen/Schweiz starten. Vier Wochen vor dem Termin am Sonntag, 7. Mai, wollen bereits 220 Triathleten dabei sein in der olympischen Distanz, die auch mit einem Eliterennen mit Preisgeld aufwartet. Die Mitteldistanz entfällt, dafür kann in der Volksdistanz gestartet werden. Mit von der Partie wird auch Reinhard Börner sein. „Ich möchte dieses Jahr noch mal angreifen“, um dann mit fast 70 Jahren in eine neue Klasse zu wechseln. Bereits am Wochenende nimmt er auf Mallorca an einem Wettkampf teil, im Sommer in der Mitteldistanz im Kraichgau (Deutsche Meisterschaft). Seinen Hauptwettkampf bestreitet er dann im August in Maastricht in der Longdistanz. Er ist mit Begeisterung für den Rheinfelder Triathlon als Veranstalter bei der Sache, denn „es muss Vereine geben, die solche Wettkämpfe durchführen, sonst könnten wir auch an keine gehen“.

Mehr als 20 Grad wird das Wasser im Schwimmbecken Anfang Mai kaum betragen. Deshalb bietet das Tri Team den Schwimmern samstags ein Neoprentest-Schwimmen an, auch vor Start am Sonntag. Die Wettkämpfer gehen im Freibad im 20-Sekunden-Takt ins Wasser, dann direkt nebenan ins Europastadion mit der Wechselzone zu Radfahren und Laufen. Die Dinkelbergroute bietet den Teilnehmern eine frisch asphaltierte Wannengasse (außerorts) auch der Belag Grenzach-Straße ist neu. Die 21,5 Kilometer werden in der olympischen Distanz über Mouscron-Allee, Nollingen, Eichsel, Degerfelden, Inzlinger Kreuz, Degerfelden, Herten, Warmbach zwei Mal gefahren. Die Radstrecke wird ab 9.15 Uhr für den Verkehr bis etwa 14 Uhr gesperrt. Größere Umleitungen für den Verkehr nach Basel über Minseln, Adelhausen und Ottwangen lassen sich nicht vermeiden für alle, die nicht die Autobahn nutzen. Anwohner, Vereine und Gastwirte sind informiert. Hans Winzen hält die „anspruchsvolle Radstrecke“ für Zuschauer gut geeignet. Die Laufstrecke führt wieder durchs Grüne zwischen Mouscron-Allee und Ortsrand Herten.

Die Veranstalter können auf ehrenamtliche Helfer aus der Skizunft, THW und Einzelpersonen an der Strecke zurückgreifen, denn „vielen macht es Spaß“, sagt Börner. Weitere Unterstützung bleibt aber erwünscht.

für ehrenamtliche Helfer nimmt Hans Winzen per E-Mail entgegen (jung.winzen@t-online.de). Das Anmeldeportal für Teilnehmer ist unter www.sparkassen-triathlon.eu