Rheinfelden Tragischer Unfall: Mann kommt bei privater Autoreparatur ums Leben

Am Montagabend kam es in einem Ortsteil von Rheinfelden zu einem tragischen Unfall. Dabei verlor ein 50-jähriger Mann sein Leben.

Der Mann hielt sich gegen 18 Uhr auf einem Wiesengrundstück auf und führte Reparaturarbeiten an seinem Auto durch. Dazu bockte er es mittels Wagenheber auf und kroch anschließend darunter.Aufgrund der körperlichen Einwirkungen auf das Auto dürfte der Wagenheber umgekippt sein. In der Folge fiel das Auto nach unten und auf den Mann.Dabei erlitt der 50-Jährige so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Hilfe noch am Unglücksort verstarb, wie die Polizei mitteilt.