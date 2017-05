Rheinfelden Tourist-Info und Schauraum bieten zwei in einem für Gäste

Die Tourist-Info Rheinfelden ist mit Beratungstheke und Informationen für Einheimische und Gäste eine Tür weiter gerückt und hat nun mehr Platz.

Bürgermeisterin Diana Stöcker spricht von Zwischenlösung. Aber was die neue Tourist-Info in der Karl-Fürstenberg-Straße in den Arkaden des Dienstleistungszentrums seit Neuestem bietet, wirkt schon tragfähig. Die Tourist-Info ist mit Beratungstheke und Informationen für Einheimische und Gäste eine Tür weiter gerückt und hat nun mehr Platz, den sie sich mit dem Schauraum des Kulturamts/Stadtmuseum als Kombilösung teilt. Das neue Angebot wird in der Öffentlichkeit interessiert angenommen.

Zur Zeit sind Bilder vom Fotomarathon der VHS 2016 auf rund 100 Quadratmetern zu sehen (bis 24. Juni). Dann folgt die neue Aktion Fotomarathon 2017 bis Anfang Juli. Im August ist die Heimerziehung in Baden-Württemberg Thema mit einem Ausstellungsbezug zu Schloss Beuggen (Kinderheimzeit) in Zusammenarbeit mit Jost Baier. Vom 21. August an kann Künstlern aus der Stadt, die bereits in der Rathausgalerie ausstellten, über die Schulter geschaut werden bei der Arbeit im Sommeratelier, die Leitung hat Elisabeth Veith, kündigt Kulturamtsleiter Claudius Beck an.

Das Modell zwei in einem hat für alle Beteiligten Charme. Für Diana Stöcker liegt wie für Tourismus-Chefin Gabriele Zissel der Vorteil darin, dass der Schauraumraum im Zentrum barrierefrei erreichbar ist und sich das Schaufenster einbeziehen lässt ins Programm. Von „Win-Win-Situation“ ist die Rede. Die Tourist-Info hat sechs Tage pro Woche geöffnet, sie betreut den Schauraum nicht, ermöglicht Interessierten aber den Besuch. Eine Aufsicht wird nicht benötigt und Beck freut sich ebenso über die Wechselwirkungen, die an dieser Stelle entstehen.

Die Zukunft des Stadtmuseums berät der Gemeinderat in seiner Klausurtagung als eines von über 110 Projekten. Freundet er sich mit dem Vorschlag an, das Stadtmuseum vom Dachgeschoss des Hauses Salmegg in die Stadtmitte zu verlagern, kann ein modernes Museumskonzept erarbeitet werden, ein Umzug im Verhältnis 1:1 wird dabei nicht geplant. Interessante Ausstellungsgegenstände werden einen Platz im Archiv erhalten. Ein Augenmerk soll im Schauraum auf der Industriegeschichte der Stadt liegen, auch mit Blick auf 100 Jahre Stadt, die Rheinfelden 2022 feiert.

Die Tourist-Info hat sich gut etabliert. Mit dem Umzug innerhalb des Gebäudes verbindet sich, so Gabriele Zissel, die Idee ein größeres Angebot für die Stadt zu machen. „Es ist eine Randlage im Zentrum, aber auch Tor zur Innenstadt“ betont sie zur eingeführten Adresse: „Es funktioniert gut.“ Die Möblierung ändert sich noch, damit der Thekenraum zwei Funktionen erfüllt, denn der Publikumszuspruch ist gut auch während des Pressegesprächs. Immer wieder halten Radwanderer an.

Das Angebot der Tourist-Info wächst ständig und richtet sich an Einheimische mit Informationen zur Naherholung sowie an Touristen. Einige neue Publikationen werden weitergereicht: Ausflug- und Freizeittipps und die aktualisierte Freizeitkarte. Zissel macht die Erfahrung, dass auch die Bewohner froh darum sind, wenn sie selbst oder mit Gästen auf Besuch etwas unternehmen möchten. „Das wird sehr gut angenommen.“ Auch Infos für Touren auf dem Dinkelberg und die neuen Rheinwege sind gefragt. Corinna Steinkopf (Leiterin Tourist-Info) weist auch auf die neue Homepage hin, die ein Tourenportal mit interaktiver GPS-Karte bietet.

Und nagelneu ist auch die Schwarzwaldkarte mit zahlreichen Gratiseintritten. Inklusive Besuch Europa-Park wird sie als Familienkarte (zwei Erwachsene, drei Kinder) für 238 Euro verkauft.

Frisch heraus kommt noch das Gastgeberverzeichnis. Die vielen Radler unterzubringen bereitet durchaus Probleme. Mit Ferienwohnungen kommt Rheinfelden auf gut 100.000 Übernachtungen im Jahr. „Die Nachfrage ist da“, sagt Zissel. Von den 783 Betten befinden sich 230 in Ferienwohnungen.

Tourismus in der Stadt

Weitere Infos im Internet: www.tourismus-rheinfelden.de

Das Übernachtungsgeschäft läuft beachtlich. Hotels und Betriebe mit neun und mehr Betten kommen auf rund 60.000 Übernachtungen im Jahr. Eine Umfrage der Tourist-Info unter Vermietern von Ferienwohnungen hat weitere 40.000 Übernachtungen ergeben. Nach Erfahrung von Gabriele Zissel fehlen in der Stadt vor allem Hotels, in denen Busreisende gemeinsam untergebracht werden können und besonders hoch sei die Nachfrage nach Einzelzimmern. Durch den Geschäftstourismus seien viele Zimmer gut ausgebucht. Die spontane Unterbringung von Wanderradlern bereitet häufig Probleme.