Rheinfelden Tourist-Info Rheinfelden sieht Bedarf an Betten für Radtouristen

Immer mehr Velofahrer suchen in Rheinfelden nach einer Unterkunft. Zimmer von Privatpersonen könnten das Angebot erweitern.

Rheinfelden – Urlaub in der Heimat ist beliebt wie lange nicht mehr. Die Devise vieler Deutscher lautet in diesem Sommer: Naherholung. Dabei ist das Fahrrad ein beliebtes Fortbewegungsmittel, um die schönen Flecken in naher und auch etwas fernerer Umgebung zu erkunden.

Bei der Tourist-Info Rheinfelden zeigt sich diese Entwicklung an zunehmend mehr Radlern, die in der Stadt Station machen und nach einer Unterkunft suchen. Was das Angebot an Schlafplätzen angeht, ist allerdings noch Luft nach oben. „Vor ein paar Wochen kamen an einem Tag insgesamt zwölf Radfahrer vorbei, die nach einer Unterkunft gefragt haben“, sagt Corinna Steinkopf von der Tourist-Info. „Das war der bisherige Jahresrekord.“ Im Durchschnitt seien es, je nach Wetter, vier bis sechs am Tag. Und das, obwohl die Velosaison gerade erst anfängt. Ein Grund dafür, dass in Rheinfelden besonders viele Radler unterwegs sind, ist der Rheinradweg. Eine Etappe dieser Fernroute von den Schweizer Alpen bis zur Nordsee führt über Rheinfelden. Außerdem ist der Rheinradweg Teil mehrerer Euro-Radwege. Eine weitere bekannte Radroute, die durch Rheinfelden führt, ist der Südschwarzwaldweg. Vor etwa einem Jahr wurde außerdem der Römer-Radweg eröffnet (siehe Info unten).

Wenn Radfahrer bei der Tourist-Info nach einer Unterkunft fragen, schaut Steinkopf online nach, in welchem Hotel ein Zimmer frei ist und bucht es, natürlich entsprechend den Wünschen der Urlauber. Neun Hotels und sechs Pensionen stehen dafür derzeit in Rheinfelden und den Ortsteilen zur Verfügung. „Bisher haben wir noch jeden untergebracht“, sagt Steinkopf. Allerdings wäre ein zusätzliches Angebot an buchbaren Privatzimmern wünschenswert. Davon gebe es in der Stadt derzeit keine.

Wer Interesse hat, ein privates Zimmer zu vermieten, kann sich beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) melden, so Steinkopf. „Wir stellen auch gerne den Kontakt her.“ Der ADFC vergibt das offizielle Zertifikat „Bed an Bike“, mit dem eine Unterkunft als fahrradfreundlich gilt. Private Zimmer können mit oder ohne Frühstück angeboten werden. Eine Voraussetzung für das „Bed and Bike“-Zertifikat ist, dass Zimmer auch ausschließlich für eine Nacht gebucht werden können und nicht erst ab drei Nächten, wie das häufig der Fall sei, erläutert Steinkopf. Außerdem sollte ein Raum zur Verfügung stehen, in dem Fahrräder diebstahlsicher untergebracht werden können. Auch Hotels können sich mit diesem Zertifikat als fahrradfreundlich ausweisen, in Rheinfelden tun das aktuell die Hotels Maien, Bellevue, Storchen und Garni Rheinbrücke.

Der 1069 Kilometer lange Radweg folgt dem Rhein von seiner Quelle in den Alpen bis zur Nordsee. Er ist in 15 Etappen eingeteilt. Die EuroVelo-Strecken (EV) 6 und 15 führen teilweise über den Rheinradweg und damit auch durch Rheinfelden. Südschwarzwald-Radweg: Der Weg startet von Hinterzarten und führt um den Naturpark Südschwarzwald. Eine spezielle Variante dieses Weges führt über den Dinkelberg ins Markgräflerland.

Der Weg startet von Hinterzarten und führt um den Naturpark Südschwarzwald. Eine spezielle Variante dieses Weges führt über den Dinkelberg ins Markgräflerland. Römer-Radweg: Mit dem Weg wurden auf 140 Kilometern die bedeutendsten Plätze römischer Vergangenheit zwischen Grenzach-Wyhlen und Riegel am Kaiserstuhl verbunden.

zu „Bed and Bike“ in der Tourist-Info, Karl-Fürstenberg-Straße 17, unter Telefon 07623/96 68 70, oder per E-Mail (info@wst-rheinfelden.de).