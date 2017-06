Rheinfelden Tom Beser will seinen neuen Klienten Dieter Bohlen an den Hochrhein holen

Tom Beser will seinen neuen Klienten Dieter Bohlen an den Hochrhein holen

Der Rheinfelder Künstler-Manager Tom Beser plant derzeit eine Russland-Tour mit Dieter Bohlen. Wie die Zusammenarbeit entstanden ist, erfahren Sie hier.

Bereits Anfang Juni hatte er für den deutschen Pop-Titanen als seinem neuen Klienten einen Auftritt beim Wirtschaftsforum im russischen St. Petersburg organisiert, inklusive Unterbringung in einem Privatschloss, Privatjet und Sightseeing.

Das Ergebnis: Ein äußerst erfolgreicher Gig Bohlens mit Band vor hunderten begeisterten Fans. Denn, „in Russland ist Modern Talking absoluter Kult“, weiß Beser, der seit 1993 europäischer Vertreter von La Toya Jackson ist, Kader Loth, Olivia Jones und Coolio managt und immer mal wieder mit Paris Hilton, Pamela Anderson, Harald Glööckler und Marc Terenzi zusammenarbeitet. „Und, die Leute wollen das Original“, fügt er an. „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Brother Louie“ oder „Cheri Cheri Lady“ wollte der Veranstalter genau wie damals, eine Show, wie zu besten Modern Talking-Zeiten: nur original 80er-Jahre-Sound, keine Remixe.

Die hohen Tiere rund um den russischen Präsidenten Vladimir Putin, den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel, Alt-Kanzler Gerhard Schröder oder Ex-Präsident Nicolas Sarkozy waren begeistert, auch wenn sie in der Regel eher zurückhaltend aus sich herausgehen. Bohlens Mutter stammt übrigens aus dem heute russischen Kaliningrad. Durch einen Zufall fand Beser über einen Freund, den Ischgl-Unternehmer Günther Aloys, nun mit Dieter Bohlen zusammen. Schon kurz nachdem er ihn per E-Mail kontaktiert hatte, habe Bohlen – begeistert von dem Angebot – zurückgerufen. Kurze Zeit später war eine standesgemäße Gage für den Auftritt, ein Bonus für die Autogrammstunde, ein Privatjet von Mallorca und ein Privatschloss eines Putin-Freundes für die Unterbringung Bohlens und der Crew ausgehandelt gewesen.

Abendessen an Putins Tisch

Zu Abend gegessen wurde dort am runden Wohnzimmertisch, an dem Putin bereits einige seiner Staatsgäste empfangen und große Deals ausgehandelt hat. „Der Bohlen ist auch privat genauso, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt“, erzählt Beser von der gemeinsamen Zeit, „völlig direkt, frech, aber auch ein echter Sparfuchs, der selten etwas verschwendet.“ Zum Schluss habe der Kult-Juror zusammen mit Besers Sohn sogar noch die vom Kunden extra für die Garderobe organisierten Süßigkeiten eingesteckt.

Der Erfolg von St. Petersburg soll in Form einer exklusiven Russland-Tour mit fünf Konzerten und mit einem TV-Werbedeal fortgesetzt werden. Schon vorher, noch in diesem Jahr, will Beser seinen neuen Klienten an den Hochrhein holen. Für die Ausrichtung einer Autogrammstunde gebe es laut dem Künstler-Manager bereits zwei Interessenten. Und das Immobiliengeschäft, dem Beser sich nach 25 Jahren Stars und Sternchen vermehrt widmen wollte – muss eben doch weiter nebenbei laufen, denn parallel zu Bohlen stehen auch von ihm organisierte Auftritte in Weißrussland mit Bryan Adams und den Scorpions an. Langweilig scheint es ihm im Showbusiness vorerst nicht zu werden.