Rheinfelden Töpfermarkt lockt mit 150 Ausstellern nach Schloss Beuggen

Trotz Besitzerwechsel findet der Töpfer- und Künstlermarkts vom 28. April bis zum 1. Mai auf Schloss Beuggen statt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Was 20 Jahre aus Sicht von Jürgen Blank „eine schöne Veranstaltung“ gewesen ist, wird es weiter bleiben, gibt sich der langjährige Organisator des Töpfer- und Künstlermarkts auf Schloss Beuggen überzeugt. In zwei Wochen wird er erstmals unter veränderten Voraussetzungen nach dem Wechsel von der Landeskirche zu Besitzer Kai Flender die 21. Veranstaltung mit 150 Künstlern und Kunsthandwerkern in der Anlage vom 28. April bis zum 1. Mai ausrichten mit Angeboten für Augen, Ohren und den Gaumen und Vorführungen.

Der Veranstaltungsort gilt unter den Teilnehmern und Besuchern nach Blanks Erfahrung als „ungemein beliebt“. Erstmals organisiert Promusis mit Sitz in Offenburg den Markt. Dahinter steht der Verein Rügener Kleinkunstbühne. Blank kündigt an, dass sich für die Besucher beim Eintritt nichts ändern wird, auch die Aussteller werden nicht stärker zur Kasse gebeten. Verstärkt wird um Besucher aus Frankreich geworben, zum Parken stehe der Alu-Parkplatz bereit.