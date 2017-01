Rheinfelden Tipps für heiratswillige Paare gibt's bei der Hochzeitsmesse im Gartencenter Steul

An zwei Tagen findet im Gartencenter Steul eine Hochzeitsmesse statt. Die Veranstaltung wird mit den Jahren immer beliebter.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Minijubiläum einer kleinen Erfolgsgeschichte: Zum fünften Mal findet am Wochenende im Gartencenter Steul eine Hochzeitsmesse statt. Organisatorin Sylvia Steul-Schmitt kann von Beginn an auf einen festen Stamm von Ausstellern zählen und beobachtet eine steigende Besucherzahl. Blumen, Brautkleid, Ringe, Essen, Musik – die To-do-Liste für den schönsten Tag im Leben hat es in sich.

Seit fünf Jahren können sich heiratswillige Paare auf der Hochzeitsmesse im Gartencenter Steul Tipps und Anregungen holen. „Zu uns kommen tatsächlich fast ausschließlich Interessenten, die tatsächlich heiraten wollen und keine Schaulustigen“, sagt Sylvia Steul-Schmitt. Eine weitere Besonderheit sei, dass pro Gewerk nur ein Aussteller da ist. „Wir wollen Qualität anbieten und uns auf die Aussteller verlassen.“ Dass dieses Konzept bei den Kunden aufgeht, spürt Seul-Schmitt zum einen an den steigenden Besucherzahlen. „Wir sind bekannter geworden und werden auch weiterempfohlen.“ Zum anderen macht es sich bei tatsächlichen Buchungen bemerkbar. „Viele Paare, die zu uns kommen, machen gleich ein Komplettpaket draus und nehmen verschiedene Angebote an. Das bekommen wir unterm Jahr dann mit.“ Die neuesten Trends in Sachen Blumen und Deko werden natürlich vom Hausherrn gezeigt. „Aus den USA schwappt immer mehr der Trend der Brautjungfern zu uns“, sagt Steul-Schmitt. Während früher kleine Mädchen Blumenblätter streuten, stehen heute erwachsene Frauen neben der Braut und werden ebenfalls ausstaffiert. „Für die Brautjungfern binden wir kleinere Versionen des Brautstraußes.

“ Auf der diesjährigen Messe werden Steul-Schmitt und ihr Team weitere Trends zeigen. „Es darf in diesem Jahr ruhig etwas bunter und exotischer werden. Pastelltöne sind angesagt, aber auch Eukalyptus und Olivenzweige werden verarbeitet.“ Ein bisschen Vintage und den Hauch der 70er verbreiten üppige Blumenkränze fürs Haar. Eine allerdings bleibt die ungeschlagene Königin unter den Hochzeitsblumen: die Rose. Doch auch dieser Klassiker unterliegt einem Wandel. „Der Trend geht hin zur Englischen Rose.“

Samstag, 28. Januar, 10 bis 17 Uhr, Sonntag, 29. Januar, 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro.