Rheinfelden Tiefbauarbeiten verzögern sich wegen Bodenfrost

Dauerkälte der vergangenen Tage sorgt für Stillstand auf einigen Baustellen der Stadt. Verzögerungen bei Kanalarbeiten an der B 34

Rheinfelden (goh) Auf der Erde ist es in den vergangenen Tagen spürbar milder geworden, unter der Erde aber hat Väterchen Frost die Baustellen der Stadt noch fest im Griff. Alle Maschinen stehen still, damit es weitergehen kann, darf der Boden nicht mehr durchgefroren sein. Die Vollsperrung der Warmbacher Straße, wo in offener Bauweise eine Kanalsanierung vorgenommen wird, stört den Verkehrsfluss in der Stadt besonders. Und durch die langanhaltende Kälte wird das auch noch einige Zeit so bleiben.

Ursprünglich sollte die Vollsperrung bis zum 28. Februar andauern und anschließend wenigstens ein Spur wieder freigegeben werden. In der städtischen Tiefbauabteilung heißt es nun, dass es sich die Maßnahme um mindestens vier Wochen verzögern wird. Abteilungsleiter Tobias Obert erklärt, dass wenn der Boden gefroren ist, verschiedene Schwierigkeiten Tiefbauarbeiten zu einem Stillstand bringen. Maschinen können nicht mehr in den Boden eindringen und Wasserleitungen dürfen nicht frei gelegt werden. Es droht die Gefahr, dass sie gefrieren und platzen. „Und der Arbeitsschutz ist natürlich auch ein Thema“, so Obert.

Auf der Bundesstraße bei Riedmatt kann derzeit der Verkehr wieder ungestört fließen, da der erste Bauabschnitt noch vor dem Kälteeinbruch abgeschlossen wurde. Hier wurde neben der Sanierung der Druckleitung auch eine Trinkwasserleitung verlegt. Mit dem zweiten Bauabschnitt hätte es eigentlich schon losgehen sollen. Nach dem Frost dürfen sich die Verkehrsteilnehmer wieder auf eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung einstellen, voraussichtlich für zwei Monate.

Die Fahrbahnverengung auf der Friedrichstraße im Bereich der Aral-Tankstelle wird auch noch einige Zeit bestehen bleiben. Nach einer Bauwerksprüfung wurde der Bachdurchlass zwischen der Friedrich- und der Karl-Fürstenberg-Straße als einsturzgefährdet eingestuft. Der Bach, der praktisch unter dem Fußweg verläuft, soll zu weiten Teilen freigelegt und ein neuer Weg parallel dazu angelegt werden. Die Verdohlung des Dürrenbaches wird mit Fertigteilen komplett neu gemacht.

In der Burgstraße in Karsau, wo eine Kanalsanierung ansteht, konnte wetterbedingt noch gar nicht begonnen werden. Bei der Erschließung des Baugebiets „Bauert“ in Adelhausen, wofür eine Kanalaufdimensionierung in der Juch-, Rapperswyher- und Sennmattstraße notwendig ist, geht derzeit nichts. Die ursprüngliche Bauzeit dürfte sich von März bis Mai verlängern, schätzt man im Rathaus. Und auch bei der Erschließung des neuen Gewerbegebiets „Einhäge“ am Rande von Warmbach wurde ein frostbedingter Baustopp eingelegt. „Auch wenn es wärmer wird, dauert es noch etwas länger bis die Arbeiten wieder losgehen können, da der Boden mehrere Tage gefroren bleibt“, meint Obert. Bei Frost geht eben nichts mehr im Tiefbau.