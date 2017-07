Rheinfelden Thomas Wild wandert 24 Stunden von Albbruck nach Kirchzarten

Interview mit Thomas Wild, der am Freitag an einer organisierten 24-Stunden-Wanderung von Albbruck nach Kirchzarten teilnimmt.

Herr Wild, haben Sie so eine Wanderung schon einmal unternommen?

Das ist das vierte Mal, dass ich das jetzt mache. 2014 war das erste Mal, dass ich mitgemacht habe. Das Schöne ist, dass es hier in der Region stattfindet und man eine Verbindung zum Schwarzwald hat. Das ist für mich ein interessanter Ort, wo ich auch privat gerne unterwegs bin.

Wie bereiten Sie sich auf die 24-Stunden-Wanderung vor?

Als Feuerwehrmann muss ich beruflich eine Grundfitness haben. Ich mache zweimal die Woche Dienstsport, wo Fitness und Kondition trainiert werden, und privat gehe ich ein-, zweimal in der Woche laufen. Eine Vorbereitung im Besonderen habe ich nicht gemacht. Es ist auch eine andere Art von Fitness, nicht wie bei einem Marathonläufer, der seine Kilometer durchzieht, sondern eher so, dass man auch an die psychischen Leistungsgrenzen herankommt.

Wie anstrengend ist die Erfahrung? Was belastet am meisten?

Im Prinzip ist es eine Grenzerfahrung. Wir laufen dieses Jahr 66 Kilometer. Wir starten auf 327 Metern, laufen über den Feldberg und kommen auf einer ähnlichen Höhe wieder an. Über die Strecke betrachtet machen wir 2000 Höhenmeter, die wir auch wieder herunter laufen. Sehr belastend ist die Zeit zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens, wenn man in ein Müdigkeitsloch fällt, und wenn man in der Gruppe nur noch im Halbschlaf vor sich hertrottet.

Wie wichtig ist die Gruppe dabei?

Das ist sehr wichtig, weil es zum einen sehr motivierend ist. Man motiviert sich gegenseitig. Zum anderen ist da natürlich auch ein Unterhaltungsfaktor und man lernt Gleichgesinnte kennen, wobei die Gespräche nachts rapide sinken. Es hat jeder seine Stirnlampe, da läuft man dann im eigenen Scheinwerferlicht und es bilden sich Gruppen, die dasselbe Lauftempo haben.

Was motiviert Sie persönlich zu dieser Erfahrung?

Zum einen die Bestätigung, dass man das noch schafft. Zum anderen, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Man kommt immer wieder an den Punkt, wo man sich fragt, warum mache ich das überhaupt. Spätestens, wenn die ersten Blasen da sind.

Thomas Wild ist Feuerwehrmann bei der Werksfeuerwehr der Evonik. Der 47-Jährige wohnt in der Siedlung.