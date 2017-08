Rheinfelden Thomas Blubacher im Interview: "Ich habe das Theater nie aus den Augen verloren"

Der Rheinfelder Autor und Regisseur Thomas Blubacher erzählt im Interview von seinem jüngsten Projekt "Lampedusa", einer Theaterinszenierung in Tirol zur aktuellen Flüchtlingsproblematik.

Herr Blubacher, Sie kommen gerade aus Tirol zurück, wo Sie „Lampedusa“ inszeniert haben. Erzählen Sie etwas darüber.

Sein Autor, der englische Shootingstar Anders Lustgarten, beleuchtet darin brisante globale Probleme anhand zweier Einzelschicksale. Er verbindet die Geschichte eines italienischen Fischers, der nun statt Fischen Menschen und oft auch Leichen aus dem Meer zieht, mit der Geschichte einer jungen Studentin mit chinesischen Wurzeln, die in London ihren Unterhalt als Schuldeneintreiberin bestreiten muss. Beide Figuren bekommen durch die Begegnung mit anderen Menschen unvermutet einen neuen Blick auf ihre Situation und auf sich selbst. Das Stück setzt sich also mit den Problemen der Migration und des Kapitalismus auseinander, strahlt aber zugleich eine große Hoffnung aus. Es appelliert an unsere Mitmenschlichkeit.

Sie inszenieren bevorzugt Gegenwartsstücke. Ist das nun ein Stoff, der Sie besonders herausgefordert hat?

Zum einen finde ich die Flüchtlingsthematik grundsätzlich wichtig, zum anderen gerade dieses Stück großartig, weil es – typisch englisch – sehr konkret, sehr handfest, sehr bodenständig ist, den Menschen und ihren Problemen auf Augenhöhe begegnet und nicht versucht, an einem Abend die ganze Welt zu erklären. Und es hat, trotz seiner ernsten Themen, viel Humor. Dazu kommt, dass ich besonders gerne für die Tiroler Volksschauspiele arbeite, wegen der beinahe familiären Atmosphäre dort und der hochkarätigen Schauspieler – und ein wenig auch wegen der Tiroler Berge.

Wie haben Sie das Stück auf der Bühne umgesetzt?

Als konzentriertes Kammerspiel, in einem „unsicheren“ Bühnenraum, nämlich auf schwankenden Planken. Zusätzlich schafft Live-Musik eine weitere Ebene, die das Geschehen vorantreibt und kommentiert.

Sie haben ja auch schon ganz andere Regiearbeiten bei den Volksschauspielen gemacht.

Ich habe dort die klassischen Stücke „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ von Franz Grillparzer und „König Hirsch“ von Carlo Gozzi als opulente Freilichtspektakel inszeniert. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, nun einen so brandaktuellen, politisch relevanten Text wie „Lampedusa“ umsetzen zu dürfen, noch dazu mit Schauspielern, die ich mir selbst aussuchen durfte: mit der vom Stuttgarter Theaterpublikum gefeierten Lieko Schulze und Max Urlacher, den viele durch seine Kino- und Fernsehrollen kennen, der aber auch ein hervorragender Bühnenschauspieler ist. Mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, macht einfach Freude, deshalb habe ich gerne zugesagt.

Zuletzt sind Sie vor allem als Buchautor hervorgetreten, wollen Sie künftig doch wieder mehr Theater machen?

Ich habe das Theater nie aus den Augen verloren, habe aber tatsächlich einige Inszenierungen wegen meiner Buchprojekte abgesagt. Aber ich möchte schon versuchen, beide Professionen zu vereinbaren, das Schreiben und das Regieführen, denn das Theater ist nach wie vor mein eigentliches Metier.

Was haben Sie als nächstes vor?

Im Augenblick gibt es Gespräche über eine aufwendige Theater-Koproduktion zwischen Österreich und der Schweiz, bei der es ebenfalls um Grenzen und Flüchtlinge gehen soll. Aber das ist noch nicht spruchreif. Im Frühjahr 2018 kommt eine neue Biografie heraus über die Schauspielerin Ruth Hellberg, also wieder eine Künstlerpersönlichkeit der Weimarer Republik und des „Dritten Reichs“. Und dann mache ich mich in diesem Herbst an eine „Gebrauchsanweisung für das Tessin“. Sie erscheint im Frühjahr 2019 im Piper Verlag, für den ich schon die „Gebrauchsanweisung für Bali“ und die „Gebrauchsanweisung für Kreuzfahrten“ verfasst habe.

Zur Person

Thomas Blubacher: Der frei schaffende Autor und Regisseur wurde1967 geboren. Der promovierte Theaterwissenschaftler lehrte an den Universitäten Bern, Wien und Long Beach. Regiearbeiten führten ihn an Bühnen im In- und Ausland. Er brachte Künstlerbiografien und Bücher über Emigrantenschicksale heraus. Zuletzt erschien sein Buch „Gebrauchsanweisungen für Kreuzfahrten“.