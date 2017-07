Rheinfelden Theresia-Scherer-Schule vergibt Zeugnisse an angehende Pflegefachkräfte

Theresia-Scherer-Schule vergibt Zeugnisse an angehende Pflegefachkräfte

Die Theresia-Scherer-Schule am St. Josefshaus Herten entlässt 56 Absolventen in den Beruf.

Herten – Zum ersten Mal hat die Theresia-Scherer-Schule für Sozialberufe am St. Josefshaus Herten fünf Ausbildungsgänge verabschiedet. Einen besonders positiven Eindruck machte dabei der neue Ausbildungsgang Heilerziehungsassistenz, der einen Hauptschulabschluss voraussetzt und bei bestandener Prüfung einen Realschulabschluss ermöglichen kann. Insgesamt wurden bei der Examensfeier 56 Absolventen in ihren Beruf entlassen. Mit Bestnoten schnitten alle Absolventen der Schulfremdenprüfung ab, wie es in einer Pressemitteilung des St. Josefshauses heißt.

Voll besetzt war die Mehrzweckhalle des St. Josefshauses, als die Absolventen der Ausbildungsgänge Altenpflegehilfe, Altenpflege, Heilerziehungsassistenz, Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflege Schulfremdenprüfung, nacheinander feierlich auf die Bühne gebeten wurden, um ihre Zeugnisse zu erhalten. Voll des Lobes war die Schulleiterin Gabriele Quay bei der Zeugnisvergabe über die neuen Heilerziehungsassistenten. Man habe bei dem neuen Bildungsgang zunächst einen kleinen Kurs zusammengestellt, um mit den Schülern intensiv zusammenzuarbeiten. Der Ausbildungsgang habe sich bewährt und die Schüler überzeugten. "Wir waren begeistert von ihren Leistungen in der mündlichen Prüfung und wir konnten vernetztes Wissen erleben", sagte die Schulleiterin. Vor zwei Jahren hätten die Dozenten mit viel Neugier den Kurs gestartet. Man habe mit den Hauptschülern gelernt und auch durch sie gelernt "und wir sind stolz auf ihre Ergebnisse". Stolz sah man dann auf beiden Seiten bei der Übergabe des Zeugnisses, dass für alle Absolventen zugleich die mittlere Reife bedeutete.

Besonders hervorgehoben wurden auch die drei Absolventen, die eine sogenannte Schulfremdenprüfung absolviert haben. Die Prüfung ist mit einem hohen Schwierigkeitsgrad verbunden, da die Prüflinge sich den Lernstoff selbst aneignen müssen. Dass dies gelinge, zeigten die sehr guten Noten: "Liebe Einrichtungsleiter, sie bekommen ausgezeichnete Fachkräfte, mit Disziplin, Fleiß, Struktur und einem hervorragenden Ergebnis." Insgesamt zehn Absolventen schafften ihr Examen mit einer Eins vor dem Komma und wurden dafür mit einem Preis ausgezeichnet: Michelle Schaller (Sozialstation Rheinfelden), Angela Weis (Sozialstation Grenzach-Wyhlen), Tanja Kaczmarek, Karin Greiner, Bianca Schönauer, Nadja Berger, Deborah Podda (alle St. Josefshaus Herten), Sandra Dede (Caritasverband Waldshut), Rahel Kiefer (Lebenshilfe Lörrach), Ralf Reichenbach (Caritasverband Freiburg).

Birgit Ackermann vom Vorstand des St. Josefshauses begrüßte als Träger der Theresia-Scherer-Schule die Absolventen und Gäste, darunter viele Einrichtungsleiter aus Südbaden, die ihre Nachwuchskräfte an der Theresia-Scherer-Schule ausbilden lassen. Sie gratulierte ganz herzlich den Prüflingen zu ihren bestanden Examen und dankte den Dozenten der Theresia-Scherer-Schule, die im Hintergrund die heutigen Absolventen begleitet, gelehrt, gestützt und auch mit ihnen gelitten hätten.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Schülern des Mittelkurses Heilerziehungspflege mit Stücken aus einem Musikprojekt mit der Band "Otto Normal" und der Sängerin Anne Ehmke unter der Leitung von Karin Maßen.

Die Absolventen