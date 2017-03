Rheinfelden Theatergruppe spielt Büchner.Die Welt.Ein Riss im Rheinfelder Georg-Büchner-Gymnasium

Das Karlsruher Theater-Ensemble THEATERmobileSPIELE präsentierte das Stück mit minimalistischen Requisiten und konfrontierte die Schüler mit Büchners sozialrevolutionärer Kritik an den gesellschaftlichen Missständen seiner Zeit.

Unter die Haut ging den Schülern das Theaterstück „Büchner.Die Welt.Ein Riss“ in der Mensa des Georg-Büchner-Gymnasiums. In den Genuss von zwei mitreißenden Aufführungen kamen die elfte und zwölfte Klassenstufe. Rund sechzig Augenpaare richten sich auf die schlicht wirkende Bühne.

Mehrere Reihen von Plastikplanen sind gespannt, davor eine Wand aus Sackleinen. Marschmusik kommt aus dem Off. Es ist das französische Revolutionslied „Ca ira“. Eine in schwarzes Plastik gewickelte Puppe liegt vor der Sackleinen-Wand. Die Musik endet und Babykreischen ertönt. Ein Gesicht drückt sich durch das Sacktuch und die ersten Büchner-Verse prasseln auf die Schüler ein. Passend zum Namen des Gymnasiums spielte die Theatergruppe THEATERmobileSPIELE aus Karlsruhe das Stück „Büchner.Die Welt.Ein Riss“, ein Potpourri aus den Werken und Briefen Georg Büchners, des sozialrevolutionären Schriftstellers aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Georgios Tzitzikos‘ Schauspiel entwickelte eine mitreißende Dynamik, die eine teils beklemmende, teils aufregende, dann wieder komische Atmosphäre erzeugte. Der Schauspieler wütete im Bühnenbild. Er riss es ein, räumte um und auf. Er schrie und jammerte, wütete und flüsterte. „Das Gewissen ist ein Spiegel, vor dem sich ein Affe quält“, rief Tzitzikos in der Rolle Dantons. Das Stück konfrontierte die Schüler mit Büchners sozialrevolutionärer Kritik an den gesellschaftlichen Missständen seiner Zeit wie Militarismus und Fürstenherrschaft, seinem Atheismus und seiner dekonstruktivistischen Weltanschauung.

Das Stück verlangte viel Vorkenntnisse über Werk, Zeit und Gesellschaft des Schriftstellers. Mit wenig Accessoires gelang es Tzitzikos, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen: Danton unter der typischen weißen Perücke seiner Zeit, Robbespierre im blutroten Mantel, Woyzeck mit Halsband und Hundeleine. Nachdem auch die letzte Plane gefallen war, baute Tzitzikos aus einer anfangs noch verborgenen schwarzen Kiste heraus zunächst einen Thron und schließlich eine Guillotine, mit der die Puppe geköpft wurde. Still saß der Schauspieler gesenkten Hauptes in den Trümmern des Bühnenbildes und nichts regte sich mehr. Stille. „Es ist fertig“, flüsterte er leise und unter erlösendem Gelächter bekamen Tzitzikos und Regisseur Thorsten Kreilos einen verdienten, lang anhaltenden Applaus.

Nach dem Schluss nahmen sich Regisseur und Schauspieler für das Gespräch mit den Schülern Zeit. Eine Zwölftklässlerin erkundigte sich, weshalb dieses Bühnenbild gewählt wurde. Kreilos führte aus, dass damit auch die emotionale Leere Büchners wiedergegeben werden sollte. Eine Schülerin meinte, dass das Stück teilweise zu viel gewesen sei, da man sich ihm nicht habe entziehen können. Ein Schüler fragte, warum immer wieder die französische Trikolore zu sehen gewesen war. Kreilos erläuterte, dass Büchner mit der französischen Revolution sympathisierte und auch die Bundesflagge im Stück auftauchte, da zu Büchners Zeit die schwarz-rot-goldene Trikolore als Zeichen für Demokratie und ein vereintes Deutschland galt.