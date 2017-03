Rheinfelden Tennisplatz in Karsau muss Autobahn weichen

Die geplante A 98 verläuft genau über das Gelände des Tennisclubs Karsau. Das Land Baden-Württemberg ist bereit, den Verein bei einem Abriss zu entschädigen.

Der Tennisclub Karsau möchte Ende März einen Jugendtag in der Sonnrainhalle veranstalten, um dem Nachwuchs den Ballsport schmackhaft zu machen. Um die Zukunft geht es auch bei einem anderen Thema – dem Weiterbau der A 98. „Wir sitzen quasi auf der Autobahn“, erklärte Vorsitzender Oliver Oschem, der bei der Hauptversammlung im Amt bestätigt wurde. Er bedauerte, dass kein Vertreter der Ortsverwaltung zur Sitzung gekommen war, um über den neuesten Stand zu berichten, denn: Mit dem Weiterbau kann der TC nicht länger auf diesem Gelände bleiben.

Oschem hat daher mit dem Regierungspräsidium Kontakt aufgenommen. „Optimistisch gerechnet ist es so, dass 2023 die Autobahn von Minseln über Karsau weitergeht“, erklärte er den Mitgliedern. Dabei sei das Land grundsätzlich jetzt schon dazu bereit, eine Entschädigung zu leisten. Der Grund, worauf der TC Karsau sein Domizil hat, gehört der Stadt, alles andere ist Eigentum des TC Karsau. Oschem plädierte dafür, ein Gutachten erstellen zu lassen, um dann zu schauen, wie es mit dem Tennisclub weitergeht. Grundsätzlich kann so lange auf dem jetzigen Areal Tennis gespielt werden, bis die Bagger kommen. Ein Ersatzgelände neben dem neuen Sportplatz steht bereits fest.

Eine Baustelle ist der Club ansonsten ganz und gar nicht. „Bei den sportlichen Erfolgen stehen wir nicht ganz oben, aber alles andere läuft reibungslos. Tolles Kollegium und ein intaktes Vereinsleben“, so Oschem. Allerdings werde es immer schwieriger, neue Mitglieder zu gewinnen. „Ein Verein steht und fällt mit den Mannschaften. Macht Werbung für unseren Verein, für unsere schöne Anlage“, appellierte Oschem. Im vergangenen Jahr gingen fünf Mannschaften an den Start, davon drei Spielgemeinschaften mit Herten und Rheinfelden. Für 2017 sind erneut fünf Mannschaften mit Spielgemeinschaften gemeldet, es gibt ein Sommer- und Wintermix- sowie ein Turnier für Daheimgebliebene. Im Jugendbereich ist Jugendleiter Julian Philipp sehr engagiert. Sein Ziel ist es, dass es beim TC Karsau wieder ganz viele Jungmannschaften gibt. Deshalb findet am Sonntag, 26. März, ein Jugendtag in der Sonnrainhalle statt.

