Rheinfelden Tempus fugit inszeniert Theaterstück mit Hauptdarstellern mit Down-Syndrom

Interview mit Benjamin Röcker, der für Tempus fugit ein Stück für zwei Hauptdarsteller mit Down-Syndrom inszeniert hat.

Wie ist mit Schauspielern mit geistiger Behinderung umzugehen?

Diese Frage kann ich pauschal nicht beantworten. Mir war es bei dieser Inszenierung wichtig, dass die Schauspieler als individuelle Persönlichkeiten gesehen werden und Raum für eigene Ideen bekommen. Dass beide Träger des Down-Syndroms sind, spielt dabei natürlich immer eine Rolle, weil es untrennbar mit ihnen, ihrer Persönlichkeit und ihren Erfahrungen zu tun hat. Das Besondere an der Zusammenarbeit zwischen den Schauspielern, der Co-Regie Anne Ehmke und mir war es, eine Kommunikation zu finden, mit der wir unsere Absichten gegenseitig verstehen und abgleichen konnten. Die Bühne als Ausgangsbasis bietet dabei natürlich Vorteile, weil sie erst einmal nichts vorgibt, es kein Richtig und Falsch gibt. Die Frage weist aber auch auf einen zentralen Aspekt der Inszenierung hin. Wie blicken wir auf Schauspieler, die nicht der Norm entsprechen? Die Kategorie „Behinderung“ macht auf der Bühne (noch) einen Unterschied.

Welche Idee steckt hinter dem Stück?

Edwin Engeser und Martin Kilwing sind seit mehreren Jahren im Spielzeitteam von Tempus fugit und standen bereits in verschiedenen inklusiven Theaterproduktionen auf der Bühne. Was bei Tempus fugit einmal mit inklusiven Projekten an Schulen begann, hat sich mittlerweile bis in die institutionellen Strukturen ausgeweitet, eine gleichberechtigte Arbeit von Menschen mit und ohne Behinderung. Bei aller Gleichberechtigung ist es aber wichtig, Unterschiede anzuerkennen. Bei Inklusion geht es ja nicht darum, so zu tun, als seien alle Menschen gleich, sondern darum, anzuerkennen, dass Unterschiede existieren.

Bei dieser Produktion ging es darum, den Zugang zu einer künstlerischen Entfaltung und einem theatralen und öffentlichen Raum zu ermöglichen. Die Tatsache, dass es noch keine Normalität ist, Menschen mit Behinderung im Theater zu sehen, brachte mich auf die Idee für das Stück. Die Schauspieler besetzen ein ehemaliges Theater. Das Publikum schaut dabei zu, was sie erarbeiten, für den Fall, dass plötzlich ein Publikum auftaucht.

Können die Zuschauer daraus etwas lernen, und was für ein Publikum möchten Sie damit ansprechen?

Theater ist für mich vor allem ein soziales Ereignis, bei dem Menschen zusammenkommen, um Erfahrungen zu teilen, Fragen aufzuwerfen, oder auch einfach nur teilzuhaben. Die Eindrücke sind dabei sicher genau so individuell wie die Zuschauer selbst. Wir möchten dazu alle einladen, die neugierig sind, auf das zu blicken, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Und vielleicht stellen sich Zuschauer ähnliche Fragen, wie auch wir sie uns gestellt haben. Wie blicke ich in dieser besonderen Situation? Wann verändern sich meine Blicke? Wie und wann möchte ich gerne gesehen werden? Wann und welche Blicke sind mir unangenehm?

Was für ein außergewöhnliches Projekt haben Sie als nächstens vor?

Martin Kilwing und Edwin Engeser nehmen beide an der Spielleiter-Ausbildung bei Tempus fugit teil, zu der es auch gehört, Regie zu führen. Ich könnte mir deswegen gut vorstellen, die Rollen zu tauschen und unter der Regie einer der Beiden zu spielen.

