Rheinfelden Teilnehmer treffen beim Schützenfest in ins Schwarze

Das Preisschießen lockt zahlreiche Besucher zum Sportschützenverein Herten. Wer am besten getroffen hat, erfahren sie hier.

Mit dem traditionellen Schützenfest beging der Sportschützenverein Herten am Wochenende einen geselligen Höhepunkt, an dem sich zahlreiche Besucher beteiligten und sich im sportlichen Schießen messen konnten. Das Schießprogramm umfasste auch in diesem Jahr ein Einzel- und Mannschaftsschießen in der Disziplin Kleinkaliber. Geschossen wurde mit Kleinkaliber-Gewehren über eine 50-Meter-Distanz, wobei die Schützen sitzend aufliegend in Position gingen.

Oberschützenmeister Reinhard Knispel lobte das große Engagement seiner vielen Helfer während des Festes, das am Samstagnachmittag sowie Sonntagvormittag mit lauten Böllerschüssen von Vereinskanonier Urban Wolpensinger eröffnet wurde. Er achtete auch in diesem Jahr darauf, dass die Vereinskanone perfekt für das Schützenfest präpariert war und auch alles richtig funktionierte. Die Sportschützen haben derzeit einen regen Zulauf an Jungschützen, aber auch erwachsene Sportschützen kommen gerne. Wie Schriftführer Rolf Kussat berichtete, könnte dies auch mit dem Luftgewehrschützenstand zusammenhängen, der in Kürze mit einer elektronischen Anzeige ausgestattet wird.

Die Wertung

Sieger in der Einzelwertung wurde Vincent Auerswald vor Jürgen Pabst und Simon Winkler. Bei den Frauen siegte Tanja Bruch vor Katja Markus und Susann Zogaj. Schützenkönigin wurde Tanja Bruch, Schützenkönig wurde Vincent Auerswald. Beste Mannschaft war der Musikverein Herten. Zweiter wurde das Hertener Hühnernest, auf den dritten Platz gelangte die Mannschaft der Grundmättler Buure I.