Rheinfelden Teilnehmer des Radkriteriums treten wieder in die Pedale

Zum 61. Mal veranstaltet der Radsportverein Rheinfelden am kommenden Samstag das Radkritierium in der Innenstadt von Rheinfelden.

Das Radrennen des RSV Rheinfelden hat eine lange Tradition und viele Freunde. Das bewies das 60. Radkriterium vor einem Jahr in der Innenstadt im Juli, das in einem ganz besonderen Zeichen stand und sogar ein Nachtrennen den Zuschauern bot. Ein Jahr nach dem Jubiläumskriterium mit Wertung für den LBS Cup Baden-Württemberg findet die Radsportveranstaltung des RSV wieder in gewohnter Form statt. Start und Ziel der etwas mehr als 1000 Meter langen Rundstrecke ist der Oberrheinplatz. Zum Auftakt der sieben Rennen treten die Jugendfahrer (U17 männlich/weiblich) ab 13 Uhr 33 Kilometer lang in die Pedale, gefolgt von den Juniorinnen (U19) und Frauen (etwa 14 Uhr/49,5 Kilometer) sowie den Senioren der Klassen 2 bis 4 (etwa 15.20 Uhr). Die Junioren (U19) starten gemeinsam mit den Amateuren der C-Klasse gegen 16.40 Uhr und müssen 66 Kilometer zurücklegen.

Im Anschluss wird ein Jedermann-Rennen (18.10 Uhr) über 33 Kilometer für alle Interessierten, nichtlizenzierten Rennradfahrer angeboten. Nach den Handbikern (etwa 18.50 Uhr/5 Kilometer) folgt gegen 19 Uhr der Höhepunkt mit dem Hauptrennen der Männer (Klassen KT und A/B). Dieses wird um den Preis der Stadt Rheinfelden über 77 Kilometer gefahren.

Es gehen wieder erfolgreiche Radfahrer an den Start. Gemeldet haben sich nach Angaben des Veranstalters bereits unter anderem Benjamin Stauder (RV Stegen/Team Embrace The World Cycling), der in diesem Jahr die erste Etappe der Tour de Tunisie (UCI-Kategorie 2.2) sowie drei Etappen des Interstuhl-Cups gewinnen konnte. Auch Andreas Leppert (RSV Yburg Steinbach), der zuletzt Zweiter der Rennen in Achkarren, Baden-Baden und Wyhl wurde, zählt zu den Favoriten. Mit Dennis van der Horst (Metec – TKH Continental Cyclingteam) hat zudem ein niederländischer Continental-Profifahrer gemeldet und mit Marc Dengler (Maloja Pushbikers) kommt ein echter Bahnfahrer aus Bayern an den Rhein.

Straßensperrungen

Weitere Infos im Internet:

Anlässlich des Radrennens „Internationales Radkriterium“ des RSV Rheinfelden kommt es am kommenden Samstag, 15. Juli, zu Sperrungen in der Innenstadt. Start und Ziel des Rennens ist in der Nollinger Straße beim Oberrheinplatz. Von dort führt die Rennstrecke über Hebelstraße, Schillerstraße, Werderstraße, Elsa-Brandröm-Straße, Güterstraße und Emil-Frey-Straße zurück zur Nollinger Straße. Während der Veranstaltung ist dieser Bereich von 12 bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt. Außerdem gilt dort absolutes Halteverbot. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Zum öffentlichen Nahverkehr teilt die Stadtverwaltung mit, dass die Buslinie 7304 wird ab/bis Haberbusch über die Hardtstraße – Friedrichstraße – Busbahnhof fährt, die Linie 7312 Krankenhaus wird den Weg über die Kronenstraße – Schillerschule nehmen und die Linie 7312 Warmbach wird ab dem Schwimmbad über die Kronenstraße – Schillerschule geleitet. Der Veranstalter wird an folgenden Haltestellen über die Umleitungen informieren: Oberrheinplatz beidseitig, Hebelstraße beidseitig, Eichamtstraße, Goethestraße beidseitig, Friedhof, Stadtgärtnerei, Werderstraße.