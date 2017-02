Rheinfelden Technischer Dienst macht Kehraus nach dem Konfettiregen vom Umzug

Sobald der Fasnachtsumzug von der Straße ist, folgt der Kehraus. Die Straßensperrungen und der Unrat müssen schnell verschwinden, damit der Verkehr wieder fließen kann.

In etwa drei Stunden schaffen es die Mitarbeiter der Technischen Dienste, die Stadt auf Vordermann zu bringen. Beim grenzüberschreitenden Umzug am Sonntag ließen rund 60 Cliquen Konfetti auf die Zuschauer herunter regnen. Die Hästräger verteilten zur Freude der Kinder Bonbons und andere Süßigkeiten und die „Stadtverwaltungsaffen“ der Wilden-Clique reichten sogar Bananen aus ihrem Käfig heraus.

Andere Narren versorgten die Zuschauer mit Schnaps und Wein in kleinen Plastikbechern und an den Fressbuden etwa in der Fußgängerzone ging Verpflegung mit Servietten oder Pappteller sowie Flaschen mit Bier oder Cola über den Tresen. Vieles davon landete leer beim Konfetti auf der Straße. „Nach dem Festumzug kommt der Reinigungsumzug“, sagt Siegfried von Au, Leiter des Technischen Dienstes bei der Stadt, der mit den Aufräumtrupps schon vor 16 Uhr bereit stand, um sogleich loszulegen, wenn die Narren weitergezogen sind. Zwei Kehrmaschinen, jede von zwei Mann mit Blasgeräten begleitet, haben die Aufgabe, die Hauptstrecken Friedrichstraße, Nollinger Straße und Basler Straße so schnell wie möglich zu reinigen, damit sie wieder dem Verkehr übergeben werden können. Den Kehrmaschinen eilen weitere Mitarbeiter voraus, um das Grobmaterial aus dem Konfetti raus zu fischen. „Das Schlimmste, was rumfährt, sind die Flaschen“ sagt Michael Zachau, der mit dem Blasgerät unterwegs ist. „Wenn man in der Birne einen sitzen hat, wird hat alles hingeworfen.“

Regen macht Papiermatsch

Zachau betrachtet es entspannt, seit 27 Jahren ist er beim Technischen Dienst und hat schon nach so manchem Umzug aufgeräumt. „Das Wichtigste ist, dass das Wetter mitspielt“, meint Zachau, denn bei Regen verwandelt sich das Konfetti in einen zähen Papiermatsch. Das Wetter hielt und die Mitarbeiter mit den Blasgeräten konnten schnellen Schrittes den Kehrmaschinen voraus gehen, um Konfetti, Bonbonpapiere und Servietten vom Gehweg in die Straßenmitte zu blasen.

„Durch die geänderte Laufrichtung bleibt die Wegstrecke länger belegt“, sagt von Au. „Wenn der Umzug aus der Schweiz kommt, zieht er die Menschen mit auf die großen Plätze. Jetzt bleiben alle stehen.“ Von Au leitet den Reinigungseinsatz aus der Basler Straße, wo er mit seinem Fahrzeug an der Absperrung hinter der Bahnunterführung wartet. Mit dem Handy hält er Kontakt mit den Trupps und schon klingelt es wieder: Am Friedrichplatz kommt die Kehrmaschine noch nicht durch. Abwarten, empfiehlt der Einsatzleiter und kurz darauf geht es weiter.

Dieses Jahr finden mehr Umzüge als in den Vorjahren statt, meint von Au, und besonders die Nachtumzüge in Minseln und Nollingen sind wegen der Dunkelheit mit deutlichem Mehraufwand verbunden. Der Baubetriebshof ist nicht nur in Rheinfelden im Einsatz, sondern hilft auch den Kollegen in Grenzach-Wyhlen mit Kehrmaschinen nach dem Umzug aus. „Das ist aber mit der Auflage verbunden, dass die Kehrmaschinen spätestens 15.45 Uhr wieder hier sind“, sagt von Au: „Frei nach dem Trump‘schen Motto ‚Rheinfelden first‘.“

Nach etwas mehr als einer Stunde ist die Hauptstrecke sauber. Mitarbeiter bauen die Straßensperrungen ab und verräumen die Gitter am Friedrichplatz, eine Umzugsauflage, die verhindern soll, dass sich die Menge in den Umzug rein drückt. Aus Rücksicht auf die Feiernden im Kastanienpark und vor den Treffpunkten der Innenstadt kann die Fußgängerzone nicht komplett gereinigt werden bis zum Einsatzende um 19 Uhr. Die Nachreinigung erfolgt aber gleich am Montagmorgen.